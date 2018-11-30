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Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre (Gökhan), Visca, Mossoro, Napoleoni (Arda), Bajic SAKAT: Elia, Alparslan  CEZALI: Da Costa, İrfan Can  BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt-Üst 30 TL, Kuzey 20 TL, Misafir 25

30 Kasım 2018 14:39

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre (Gökhan), Visca, Mossoro, Napoleoni (Arda), Bajic
SAKAT: Elia, Alparslan 
CEZALI: Da Costa, İrfan Can 

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt-Üst 30 TL, Kuzey 20 TL, Misafir 25 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR 
Tolgahan - Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje(Rybalka), Medjani, Emre, Robinho, Kone
Sakat: Mert Hakan
Cezalı: Douglas

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ANTALYASPOR
Boffin- Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Zeki, Chico, Hakan, Maicon, Yekta, Mevlüt
SAKAT: Charles, Doukara
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 75 TL, Batı Alt 40 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt    20 TL, Doğu Üst 20 TL, Kuzey Alt 10 TL, Kuzey Üst 10 TL, Güney Alt 10 TL, Güney Ust    10 TL, Misafir     13 TL

GÖZTEPE
Beto-Tayfur, Reis, Kadu, Berkan, Alpaslan, Poko, Castro, Halil, Yasin, Jarome
SAKAT: Traore, Atakan
CEZALI: Titi, Gassama

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KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Kana - Biyik, Kucher, Sapunaru, Mensah Şamil, Bilal, Deniz, Chery, Umut
SAKAT: Sakıb Aytaç, Oguzhan Berber, Rotman
CEZALI: Atila

BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 40 TL, 2\'nci Kategori    25 TL, 3\'üncü Kategori 20 TL, 4\'üncü Kategori 15 TL, Misafir 20 TL

TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Soda, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Kucka
CEZALI: Onazi
KADRO DIŞI: Burak - Onur

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ETİKETLER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert Caiçara Attamah Epureanu Clichy Mahmut Emre Gökhan Visca Mossoro Napoleoni Arda Bajic SAKAT Elia Alparslan  CEZALI Da CostaCan  BİLET FİYATLARI DoğuTL Batı AltÜstTL KuzeyTL MisafirTL DEMİR GRUP
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