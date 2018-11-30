Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre (Gökhan), Visca, Mossoro, Napoleoni (Arda), Bajic
SAKAT: Elia, Alparslan
CEZALI: Da Costa, İrfan Can
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt-Üst 30 TL, Kuzey 20 TL, Misafir 25 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan - Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje(Rybalka), Medjani, Emre, Robinho, Kone
Sakat: Mert Hakan
Cezalı: Douglas
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ANTALYASPOR
Boffin- Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Zeki, Chico, Hakan, Maicon, Yekta, Mevlüt
SAKAT: Charles, Doukara
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 75 TL, Batı Alt 40 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt 20 TL, Doğu Üst 20 TL, Kuzey Alt 10 TL, Kuzey Üst 10 TL, Güney Alt 10 TL, Güney Ust 10 TL, Misafir 13 TL
GÖZTEPE
Beto-Tayfur, Reis, Kadu, Berkan, Alpaslan, Poko, Castro, Halil, Yasin, Jarome
SAKAT: Traore, Atakan
CEZALI: Titi, Gassama
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KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Kana - Biyik, Kucher, Sapunaru, Mensah Şamil, Bilal, Deniz, Chery, Umut
SAKAT: Sakıb Aytaç, Oguzhan Berber, Rotman
CEZALI: Atila
BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 40 TL, 2\'nci Kategori 25 TL, 3\'üncü Kategori 20 TL, 4\'üncü Kategori 15 TL, Misafir 20 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Soda, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Kucka
CEZALI: Onazi
KADRO DIŞI: Burak - Onur