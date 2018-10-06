Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fernolle - Seth, Mina, Sadık, Murat, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
SAKAT: Ömer, Rahman, Ertaç
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 15 TL, Misafir 13 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşa l- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Hakan, Rybalka, Medjani, Robinho, Muhammet
SAKAT: Ndinga, Mert Hakan
CEZALI: Yok
------------------------------------------------------
AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Aykut, Sissoko, Regattin, Güray, Manu, Seleznyov
SAKAT: Serginho, Eray
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı E,F,G,G 70 TL, kapalı C,D,I,J 60 TL, kapalı A,B,K,L 50 TL, maraton 40 TL, kale arkaları 30 TL ve misafir tribün 39 TL
TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Burak- Rodallega
SAKAT: Kamil Ahmet, Ibanez
CEZALI: Yok
------------------------------------------------------
FENERBAHÇE
Harun - Isla (Şener), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
Kadro Dışı: Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar
BİLET FİYATLARI: Fenerium alt E 400,00 TL, Fenerium Alt F 305,00 TL, Fenerium Alt G 250,00 TL, Fenerium Alt H 210,00 TL, Fenerium Üst E 140,00 TL, Fenerium Üst H-I 115,00 TL, Maraton Alt E 350,00 TL, Maraton Alt D-F 305,00 TL, Maraton Alt C-G 250,00 TL, Maraton Alt B-H 210,00 TL, Maraton Alt I 190,00 TL, Migros Tribünü - Spor Toto Tribünü 32,50 TL, Misafir 42,00 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro (Emre), Elia (Napoleoni), Adebayor
SAKAT: Alparslan
CEZALI: Arda
------------------------------------------------------
ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubic, Uğur Demirok, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Yatabare
SAKAT: Ali Turan, Filipovic
CEZALI: Jahovic
BİLET FİYATLARI:Batı Alt D 150,00 TL, Batı Alt C-E 120,00 TL, Batı Alt B-F 105,00 TL, Batı Alt A-G 90,00 TL, Batı Üst B-C 125,00 TL, Batı Üst A-D 105,00 TL, Doğu Alt D 125,00 TL, Doğu Alt C-E 105,00 TL, Doğu Alt B-F 85,00 TL, Doğu Alt A-G 65,00 TL, Doğu Üst D 125,00 TL, Doğu Üst C-E 105,00 TL, Doğu Üst B-F 85,00 TL, Doğu Üst A-G 65,00 TL, Kale Arkaları 65,00 TL, Misafir Tribünü 84,50 TL
BEŞİKTAŞ
Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner-Atiba-Oğuzhan (Medel) -Quaresma-Ljajic-Babel-Vagner Love
SAKAT: Adriano*
CEZALI: Yok