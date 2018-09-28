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Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan Karaca, Augusto, Villafanez, Jr

28 Eylül 2018 14:23

AYTEMİZ ALANYASPOR
Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, N\'Sakala, Maniatis, Efecan Karaca, Augusto, Villafanez, Jr. Fernandes, Cisse
SAKAT: Welinton, Mbilla Etame
CEZALI: Yok
Bilet Fiyatı: VIP: 200 TL, Maraton ve Kapalı 35 TL, Kalearkası: 20 TL, Misafir Tribün: 26 TL

AKHİSARSPOR  
Fatih - Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Güray, Eray, Sissoko, Regattin, Bilal, Manu, Seleznyov 
SAKAT: Serginho 
CEZALI: Yok

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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme- Burak
SAKAT: Kamil Ahmet
CEZALI: Yusuf Yazıcı
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)? 20 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

KASIMPAŞA  
Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Tarkan, (Sadiku), İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Khalili, Koita
CEZALI: Yok

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BEŞİKTAŞ
Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Roco-Vida-Atiba-Medel-Quaresma-Ljajic-Lens-Babel
SAKAT: Adriano 
CEZALI: Caner 
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C 800 TL, VOLVO 1903 B-D 750 TL, VOLVO 1903 A-E 680 TL, VIP 680 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 205 TL, 4. Kategori 195 TL, 5. Kategori 165 TL, 6. Kategori 150 TL, 7. Kategori 100 TL, 8. Kategori 90 TL, Misafir 90 TL

KAYSERİSPOR  
Lung - Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Mensah, Rotman, Varela, Chery, Bilal, Umut
SAKAT: Sakıb, Oğuzhan, Deniz, Hasan Hüseyin
CEZALI: Şamil

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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