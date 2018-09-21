Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Seth, Mina, Sadık, Rahman, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
SAKAT: Ömer
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 15 TL, Misafir 13 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Saadane, Jach, Fink, Mehmet Uslu, Robin, Ali Çamdalı, Aminu, Samudio, Boldrin, Muriç
SAKAT: Musa Çağıran
CEZALI: Yok
-------------------------------------------------------------
KAYSERİSPOR
Lung-Lopes, Kana, Sapunaru, Atilla, Rotman, Mensah, Deniz, Bilal, Chery, Umut
SAKAT: Oğuzhan, Sakıb
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 25 TL, 3. Kategori 20 TL, 4. Kategori 15 TL, Misafir 20 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan Kırıntılı - Skubic , Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Hurtado, Ömer Ali Şahiner, Milosevic , Fofana, Yatabere
SAKAT: Filipovic
CEZALI: Yok
-------------------------------------------------------------
TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Toure, Mustafa, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Kamil Ahmet, Hosseini
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
GÖZTEPE
Beto- Gassama, Titi, Reis,Traore, Alpaslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jarome
SAKAT: Kadu, Atakan, Poko, Cikalleshi
CEZALI: Yok