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Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KARDEMİR KARABÜKSPOR Çağlar- Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Kage, Osman, Traore, Murat, Leandrinho, Ergin Keleş SAKAT: Alexe, Ferhat Görgülü CEZALI: Skulason, Ibanez BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 30 TL, Maraton Tribünü 20 TL, Kale Arkası Tribünü 10 TL

15 Mart 2018 14:23

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar- Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Kage, Osman, Traore, Murat, Leandrinho, Ergin Keleş
SAKAT: Alexe, Ferhat Görgülü
CEZALI: Skulason, Ibanez
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 30 TL, Maraton Tribünü 20 TL, Kale Arkası Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 10 TL 

OSMANLISPOR
Karcemarskas- Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Payam, Umar, Mehmet Battal
SAKAT: Özer, Lawal, Carlos, Avdija Vrsajevic
CEZALI: Yok
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KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Omeruo, Youssef, Veigneau, Pavelka, Neumayr, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne  
SAKAT: Yok 
CEZALI: Veysel, Sadiku 
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40 TL, Kapalı Kale Arkası Tribünü    20 TL, Maraton Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 25 TL

ANTALYASPOR
Ferhat- Nazım, Diego, Djourou, Sakıb, Charles, Yekta, Maicon, Jevtovic, Deniz, Doukara
SAKAT: Salih, Zeki, Danilo
CEZALI: Celustka, Emre, Hakan, Willam


 

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