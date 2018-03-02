Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KASIMAPAŞA
Ramazan- Popov, Omeruo, Youssef, Veigneau, Sadiku, Neumayr, Mensah, Trezeguet, Koita, Mbaye
SAKAT: Yok
CEZALI: Veysel, Pavelka
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40 TL, Kapalı Kale Kalearkası Tribünü 20 TL, Maraton Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 25 TL
OSMANLISPOR
Karcemarskas- Carlos, Anıl Karaer, Yalçın Ayhan, Tiago, Lumanza, Mehmet Güven, Ceyhun, Regattin, Payam Sadeghian ,Sokol
SAKAT: Vrsajevic
CEZALI: Lawal, Umar
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
SAKAT: Arda*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 25 TL, Misafir Tribünü 30 TL
GÖZTEPE
Beto - Sabri, Kadu (Reis), Kosanovic, Leo, Gouffran, Rotman, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba
SAKAT: Hakan Çinemre, Ömer
CEZALI: Traore
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar - Hakan, Kravchenko, Özgür, İshak, Kage, Traore, Murat Akın, Leandrinho, Ibanez, Ergin Keleş
SAKAT: Ferhat, Alexe
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 98 TL, Maraton Tribünü 82 TL, Kale Arkası 65 TL
GALATASARAY
Muslera - Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Eren, Denayer, Carrasso,
CEZALI: Yok