T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KASIMAPAŞA Ramazan- Popov, Omeruo, Youssef, Veigneau, Sadiku, Neumayr, Mensah, Trezeguet, Koita, Mbaye SAKAT: Yok CEZALI: Veysel, Pavelka BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40 TL, Kapalı Kale Kalearkası Tribünü 20 TL, Maraton Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 25

02 Mart 2018 13:43

KASIMAPAŞA
Ramazan- Popov, Omeruo, Youssef, Veigneau, Sadiku, Neumayr, Mensah, Trezeguet, Koita, Mbaye
SAKAT: Yok
CEZALI: Veysel, Pavelka
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40 TL, Kapalı Kale Kalearkası Tribünü 20 TL, Maraton Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 25 TL

OSMANLISPOR
Karcemarskas- Carlos, Anıl Karaer, Yalçın Ayhan, Tiago, Lumanza, Mehmet Güven, Ceyhun, Regattin, Payam Sadeghian ,Sokol
SAKAT: Vrsajevic 
CEZALI: Lawal, Umar
----------------------------------------

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
SAKAT: Arda*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 25 TL, Misafir Tribünü 30 TL

GÖZTEPE
Beto - Sabri, Kadu (Reis), Kosanovic, Leo, Gouffran, Rotman, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba
SAKAT:  Hakan Çinemre, Ömer
CEZALI: Traore 
----------------------------------------

KARDEMİR KARABÜKSPOR 
Çağlar - Hakan, Kravchenko, Özgür, İshak, Kage, Traore, Murat Akın, Leandrinho, Ibanez, Ergin Keleş
SAKAT: Ferhat, Alexe
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 98 TL, Maraton Tribünü 82 TL, Kale Arkası 65 TL

GALATASARAY 
Muslera - Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Eren, Denayer, Carrasso, 
CEZALI: Yok

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KASIMAPAŞA Ramazan Popov Omeruo Youssef Veigneau Sadiku Neumayr Mensah Trezeguet Koita Mbaye SAKAT Yok CEZALI Veysel Pavelka BİLET FİYATLARI Kapalı TribünTL Kapalı Kale Kalearkası TribünüTL Maraton TribünüTL Misafir TribünüTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24