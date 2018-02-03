Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Omeruo, Youssef, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40 TL, Kapalı Kale Arkası Tribünü 20 TL, Maraton Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 25 TL
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Dany, Caner, Ömer, Olcan, Bilal, Sissoko, Serginho, Larsson, Henrique
SAKAT: Kadir
CEZALI: Soner
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OSMANLISPOR
Karcemarskas- Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammed, Mehmet Güven, Musa, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 43 TL, Misafir Tribünü 54 TL
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KAYSERİSPOR
Lung- Lopez, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Deniz, Güray, Mendes, Umut
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ali Çamdalı, Ferhat, Mehdi, Jonsson, Orkan Çınar, Milosevic, Jahovic
SAKAT: Traore, Yatabare
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 35 TL, Medaş Batı Üst Tribünü 25 TL, Spor Toto Doğu Alt Tribünü 20 TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü 15 TL, Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü 10 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü 10 TL, Misafir Takım Tribünü 13 TL
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni (Arda), Adebayor
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 50, TLGüney Kale Arkası Tribünü 10 TL, Maraton Tribünü 25 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 50 TL, Misafir Tribünü 50 TL
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagamoto (Latovlevici), Rodrigues, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Gomis
SAKAT: Fernando
CEZALI: Yok