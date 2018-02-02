Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar- Hakan, Kravchenko, Özgür, Ibanez, Bliznichenko, Osman, Murat, Traore, Leandrinho, Ergin Keleş
SAKAT: Yok
CEZALI: Skulason
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 22 TL, Maraton Tribünü 11 TL, Kale Arkası 6 TL, Misafir Tribünü 6 TL
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Riou, Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes
SAKAT: M\'Billa, Haydar
CEZALI: Fofana
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ANTALYASPOR
Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Maicon, Hakan, Emre, Deniz
SAKAT: Yekta, Salih, William
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Vip Tribünü 100 TL, Batı Tribünü 40 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Kuzey Kale Arkası 10 TL, Güney Kale Arkası 10 TL, Misafir Takım Tribünü 10 TL
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Sadık, Mina, Cissokho, Chabeke, Diallo, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
EVKUR YENİ MALATYASPOR
SAKAT: Yok
CEZALI: Azubuike
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FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Mehmet Topal, Neustadter, İsmail, Dirar, Josef, Hasan Ali, Aatıf, Alper, Fernandao
SAKAT: Uygar Mert Zeybek, Yiğithan Güveli, Giuliano, Şener Özbayraklı, Luis Neto, Janssen, Skrtel
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1907 Tribünü 430 TL, Maraton Alt E 297 TL, Fenerium Alt E 324 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D - F 248 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G 216 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I 194,50 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G 130 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I 109 TL, Migros Tibünü / Okul Açık Tribünü 54 TL, Misafir 54 TL
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GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf - Ahmet Oğuz, Palitsevich, Alper, Uğur, Aydın, Guidileye, Khalili, Sessegnon, Jailton, Deniz
SAKAT: Manu, Nihat
CEZALI: Skuletic, Scekic