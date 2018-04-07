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Spor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri; 

ATİKER KONYASPOR Serkan-, Skubuc, Ali Turan, Selim, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Volkan Şen, Eto'o, Jahovic   SAKAT: Traore, Filipovic, Moke  CEZALI: Yok DEMİR GRUP SİVASSPOR Tolgahan- Ziya Erdal, Auremir, John Boye, Byarsmyr- N'Dinga, Hakan Ar

07 Nisan 2018 15:10

ATİKER KONYASPOR
Serkan-, Skubuc, Ali Turan, Selim, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Volkan Şen, Eto\'o, Jahovic  
SAKAT: Traore, Filipovic, Moke 
CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Ziya Erdal, Auremir, John Boye, Byarsmyr- N\'Dinga, Hakan Arslan, Henri Saivet, Robinho, Emre Kılınç - Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI
Medaş Batı Alt Tribünü: 25 TL - Medaş Batı Üst Tribünü: 20 TL - Spor Toto Doğu Alt Tribünü: 15 TL - Spor Toto Doğu Üst Tribünü: 10 TL - Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü: 5 TL - Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü: 5 TL - Misafir Takım Tribünü: 6.5 TL
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: Remy Riou, Birol Parlak, M\'Billa Etame
CEZALI: Yok

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Caner, Mustafa Yumlu, Orhan, Ömer, Eray, Serginho, Muğdat, Bilal, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Sissoko, Soner
CEZALI: Lopes

BİLET FİYATLARI:
VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19,5 TL.
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BURSASPOR
Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Furkan, Shehu, Yusuf, Jires, Stancu
SAKAT: Emmanuel Badu, Sercan Yıldırım, John Bostock* 
CEZALI: Pablo Martin Batalla

KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Mensah (Ahmet), Trezeguet, Diagne
SAKAT: Yok 
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:
1. Kategori: 200,00 TL - 2. Kategori: 100,00 TL - 3. Kategori: 50,00 TL - 4. Kategori    : 40,00 TL - 5. Kategori: 20,00 TL - 6. Kategori: 20,00 TL - Misafir: 26,00 TL
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FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Alper, Soldado
SAKAT: Janssen 
CEZALI: Aatif

OSMANLISPOR
Karcemarskas - Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Regattin, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza, Mehmet Batdal
SAKAT: Özer Hurmacı
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:
1907: 430,00 TL - Maraton Alt E: 297,00 TL - Fenerium Alt E: 324,00 TL - Fenerium Alt / Maraton Alt D - F: 248,00 TL - Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 216,00 TL - Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I: 195,00 TL - Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G: 130,00 TL - Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I: 109,00 TL - Migros Tibünü / Spor Toto Tribünü: 54,00 TL - MİSAFİR: 54,00 TL
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