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Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

GÖZTEPE Beto - Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Ngando, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba SAKAT: Ömer, Hakan Çinemre CEZALI: Poko BİLET FİYATLARI: 1

09 Şubat 2018 14:29

GÖZTEPE
Beto - Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Ngando, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba
SAKAT: Ömer, Hakan Çinemre
CEZALI: Poko
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 216 TL, 2. Kategori 109 TL, 3. Kategori 16,50 TL, Maraton Tribünü 54 TL, Misafir Tribünü 22 TL

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OSMANLISPOR
Karcemarskas- Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Lawal, Mehmet, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi  SAKAT: Yok
CEZALI: Musa Çağıran

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GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf- Ahmet, Palitsevich, Alper, Uğur, Aydın, Scekic, Khalili, Sessegnon, Jailton, Skuletic
SAKAT: Nihat, Serdar, Ahmet İlhan
CEZALI: Kamal Issah
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü    76 TL, 1. Kategori 43 TL, 2. Kategori 27,50 TL, Misafir Tribünü    27,50 TL

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TRABZONSPOR
Onur- Kamil Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Rodallega
SAKAT: Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz, Esteban
CEZALI: Yusuf Yazıcı

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BEŞİKTAŞ
Fabricio- Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo 
SAKAT: Yok
CEZALI: Necip Uysal
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C    750 TL, 1903 Tribünü B-D    700 TL, 1903 Tribünü A-E    650 TL, VIP Tribünü 650 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori 150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL

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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar - Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Bliznichenko, Osman, Skulason, Ergin, Ibanez, Alexe
SAKAT:Yok
CEZALI:Yok
 

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