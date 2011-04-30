-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 32. HAFTA PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle: 6 Mayıs Cuma: 20.00 Eskişehirspor-Kayserispor (Eskişehir Atatürk) 7 Mayıs Cumartesi: 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Medical Park Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) 20.00 Gaziantepspor-Manisaspor (Kamil Ocak) 20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Atatürk) 8 Mayıs Pazar: 16.00 Gençlerbirliği-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs) 20.00 Sivasspor-Ankaragücü (Sivas 4 Eylül) 20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Bucaspor-Trabzonspor (İzmir Atatürk) 9 Mayıs Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena)