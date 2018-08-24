Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı bugün başlıyor

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükanyonyadis sezonu 3. hafta açılış maçında bugün, Çaykur Rizespor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Ligde geri kalan iki haftada Çaykur Rizespor 1 puan alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise henüz puanı bulunmuyor.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın programı

Bugün

19.15 - Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi Stadyumu)

Yarın

19.15 - MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı Stadyumu)

MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı Stadyumu) 21.45 - Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu) 21.45 - Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Stadyumu)

26 Ağustos Pazar

19.15 - Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadyumu)

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadyumu) 21.45 - Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)

Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu) 21.45 - Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

27 Ağustos Pazartesi