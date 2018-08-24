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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı bugün başlıyor

Açılış maçında Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

24 Ağustos 2018 19:09

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükanyonyadis sezonu 3. hafta açılış maçında bugün, Çaykur Rizespor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TIKLAYIN - Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Ligde geri kalan iki haftada Çaykur Rizespor 1 puan alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise henüz puanı bulunmuyor.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın programı

Bugün

  • 19.15 - Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi Stadyumu)

Yarın

  • 19.15 - MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı Stadyumu)
  • 21.45 - Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)
  • 21.45 - Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Stadyumu)

26 Ağustos Pazar

  • 19.15 - Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadyumu)
  • 21.45 - Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
  • 21.45 - Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

27 Ağustos Pazartesi

  • 19.15 - Medipol Başakşehir-Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
  • 21.45 - Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Stadyumu)

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