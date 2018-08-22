Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

24 Ağustos Cuma:

19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

26 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya

21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık

21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

Muhabir