Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ikinci hafta maçlarına dün oynanan üç karşılaşma ile devam edildi. Günün önemli maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray da Bursaspor deplasmanından 1 puan çıkarabildi.
Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ikinci hafta maçlarında 7 karşılaşma tamamlandı.
Fenerbahçe, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer maçlarında ise Kayserispor'u, konuk eden Kasımpaşa rakibini 3-1 yenerek sezona 3 puanla tanıştı. Gaziantepspor ise konuk ettiği Medical Park Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bursa’da Bursaspor’un konuğu olan Galatasaray öne geçtiği maçtan 1-1’lik skorla ayrıldı.
Sezonun ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 3. haftanın maçları şöyle:
Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor: 3-0
Kasımpaşa - Kayserispor: 3-1
Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor: 0-0
Fenerbahçe - Eskişehirspor: 1-0
Bursaspor – Galatasaray: 1-1
Elazığspor - Kardemir D. Ç Karabükspor: 2-2
Sivasspor - Torku Konyaspor: 2-0
26 Ağustos Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 Kayseri Erciyesspor - Beşiktaş
Gelecek haftanın programı
27 Ağustos Salı
21.45 Arsenal - Fenerbahçe: 3 - 0 (Şampiyonlar Ligi Play-off turu)
29 Ağustos Perşembe
19.30 Trabzonspor - Kukesi: 2 - 0 (UEFA Avrupa Ligi play-off)
20.30 Beşiktaş - Tromsö: 1 - 2 (UEFA Avrupa Ligi play-off)
Süper Lig'de 3. haftanın programı
30 Ağustos Cuma
20.00 Torku Konyaspor - Kasımpaşa
21.45 Eskişehirspor - Galatasaray
31 Ağustos Cumartesi
20.00 Kayserispor - Elazığspor
21:45 Medical Park Antalyaspor - Bursaspor
21:45 Fenerbahçe - Sivasspor
1 Eylül Pazar
19.30 Beşiktaş - Gaziantepspor
20.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
20.30 Çaykur Rizespor - Kayseri Erciyesspor
21.45 Akhisar Belediyespor - Trabzonspor