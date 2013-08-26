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Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın görünümü

Sezonun ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, puan durumu şöyle...

26 Ağustos 2013 12:40

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ikinci hafta maçlarına dün oynanan üç karşılaşma ile devam edildi. Günün önemli maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray da Bursaspor deplasmanından 1 puan çıkarabildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ikinci hafta maçlarında 7 karşılaşma tamamlandı.

Fenerbahçe, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer maçlarında ise Kayserispor'u, konuk eden Kasımpaşa rakibini 3-1 yenerek sezona 3 puanla tanıştı. Gaziantepspor ise konuk ettiği Medical Park Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bursa’da Bursaspor’un konuğu olan Galatasaray öne geçtiği maçtan 1-1’lik skorla ayrıldı.

Sezonun ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 3. haftanın maçları şöyle:

Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor: 3-0

Kasımpaşa - Kayserispor: 3-1

Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor: 0-0

Fenerbahçe - Eskişehirspor: 1-0

Bursaspor – Galatasaray: 1-1

Elazığspor - Kardemir D. Ç Karabükspor: 2-2

Sivasspor - Torku Konyaspor: 2-0

 

26 Ağustos Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

21.45 Kayseri Erciyesspor - Beşiktaş

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Gelecek haftanın programı

 

27 Ağustos Salı

21.45 Arsenal - Fenerbahçe: 3 - 0 (Şampiyonlar Ligi Play-off turu)

 

29 Ağustos Perşembe

19.30 Trabzonspor - Kukesi: 2 - 0 (UEFA Avrupa Ligi play-off)

20.30 Beşiktaş - Tromsö: 1 - 2 (UEFA Avrupa Ligi play-off)

 

Süper Lig'de 3. haftanın programı

 

30 Ağustos Cuma

20.00 Torku Konyaspor - Kasımpaşa

21.45 Eskişehirspor - Galatasaray

 

31 Ağustos Cumartesi

20.00 Kayserispor - Elazığspor

21:45 Medical Park Antalyaspor - Bursaspor

21:45 Fenerbahçe - Sivasspor

 

1 Eylül Pazar

19.30 Beşiktaş - Gaziantepspor

20.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği

20.30 Çaykur Rizespor - Kayseri Erciyesspor

21.45 Akhisar Belediyespor - Trabzonspor

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