Spor Toto Süper Lig'de 2, 3 ve 4'üncü haftanın programı açıklandı

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 2, 3 ve 4\'üncü hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

3 haftalık maç programı şöyle;

---2. HAFTA---

17 AĞUSTOS CUMA:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

18 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

20 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

---3. HAFTA---

24 AĞUSTOS CUMA:

19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

25 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı)

21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

26 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

27 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

---4. HAFTA---

31 AĞUSTOS CUMA:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)

1 EYLÜL CUMARTESİ:

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 EYLÜL PAZAR:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

