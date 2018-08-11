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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 2, 3 ve 4'üncü haftanın programı açıklandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 2, 3 ve 4'üncü hafta karşılaşmalarının programı belli oldu

11 Ağustos 2018 16:22

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 2, 3 ve 4\'üncü hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
3 haftalık maç programı şöyle;
---2. HAFTA---
17 AĞUSTOS CUMA:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
18 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
20 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
---3. HAFTA---
24 AĞUSTOS CUMA:
19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
25 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı)
21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)
26 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)
27 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
---4. HAFTA---
31 AĞUSTOS CUMA:
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)
1 EYLÜL CUMARTESİ:
19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 EYLÜL PAZAR:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
 

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