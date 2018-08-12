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Spor

Spor Toto Süper Lig ekipleri VAR eğitimini tamamladı

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018 - 2019 Sezonu'nda uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin eğitim çalışmaları tamamlandı

12 Ağustos 2018 01:16

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018 - 2019 Sezonu\'nda uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'nin eğitim çalışmaları tamamlandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ve Antalyaspor\'un teknik kadroları ile futbolcularına yeni kurallar anlatıldı. Eğitimlerde VAR\'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ve diğer detaylar açıklandı. Böylelikle sezonun ilk hafta maçları öncesinde kulüplerinin tamamı VAR eğitimini tamamladı.

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