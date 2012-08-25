Spor Toto Süper Lig 4 maçla devam edecek

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta, dün gece Kasımpaşa-Karabükspor maçı ile açıldı ve bugün oynanacak 4 maçla devam edecek.

Saat 19:00'da başlayacak olan günün ilk maçında Sivasspor sahasında Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta Sivasspor 2'de 2 yapmayı amaçlıyor. Ligin ilk haftasında Sivasspor 3 puan alırken, Mersin İdmanyurdu ise golsüz maçta 1 puan almıştı.

Hector Cuper'li Orduspor ise UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek lige odaklanan Eskişehirspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak olan müsabaka Orduspor'un sahasındaki çalışmalar nedeniyle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında Orduspor deplasmanda aldığı 1 puanla sahadan ayrılırken, Eskişehirspor ligin yeni ekibi Akhisar Belediye Gençlikspor'a yenilmişti.

Manisa'nın yeni lig temsilcisi Akhisar Belediye Gençlikspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ligin yeni ekibi Akhisar Bld. Genç. geçen hafta Eskişehir deplasmanından aldığı 3 puanla dikkatleri üzerine çekmişti. Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor'u yenerek lige 3 puanla başlamıştı. Lige 3 puan ile başlayan iki ekip saat 21:45'te karşılaşacak.



Fenerbahçe'den kadın ve çocuklarla başlangıç



Ligin 2. haftasında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 21:45'te başlayacak. Geçtiğimiz sezon Playoff maçları sonucunda Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı taşkınlıklar Fenerbahçe'ye 5 maçlık bir seyircisiz oynama cezası aldırtmıştı. Kadınların ve çocukların tribünlerden izleyebileceği maç öncesinde Alex'in kadrodışı bırakılması konuşuluyor. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.