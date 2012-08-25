T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Toto Süper Lig 4 maçla devam edecek

Fenerbahçe Gaziantepspor maçı Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocuklar tarafından izlenebilecek.

25 Ağustos 2012 16:18

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta, dün gece Kasımpaşa-Karabükspor maçı ile açıldı ve bugün oynanacak 4 maçla devam edecek.

Saat 19:00'da başlayacak olan günün ilk maçında Sivasspor sahasında Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta Sivasspor 2'de 2 yapmayı amaçlıyor. Ligin ilk haftasında Sivasspor 3 puan alırken, Mersin İdmanyurdu ise golsüz maçta 1 puan almıştı.

Hector Cuper'li Orduspor ise UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek lige odaklanan Eskişehirspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak olan müsabaka Orduspor'un sahasındaki çalışmalar nedeniyle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında Orduspor deplasmanda aldığı 1 puanla sahadan ayrılırken, Eskişehirspor ligin yeni ekibi Akhisar Belediye Gençlikspor'a yenilmişti.

Manisa'nın yeni lig temsilcisi Akhisar Belediye Gençlikspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ligin yeni ekibi Akhisar Bld. Genç. geçen hafta Eskişehir deplasmanından aldığı 3 puanla dikkatleri üzerine çekmişti. Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor'u yenerek lige 3 puanla başlamıştı. Lige 3 puan ile başlayan iki ekip saat 21:45'te karşılaşacak.


Fenerbahçe'den kadın ve çocuklarla başlangıç


Ligin 2. haftasında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 21:45'te başlayacak. Geçtiğimiz sezon Playoff maçları sonucunda Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı taşkınlıklar Fenerbahçe'ye 5 maçlık bir seyircisiz oynama cezası aldırtmıştı. Kadınların ve çocukların tribünlerden izleyebileceği maç öncesinde Alex'in kadrodışı bırakılması konuşuluyor. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

ETİKETLER

süper ligfenerbahçeordusporsivassporgençlerbirliği

İlgili Haberler

Alex, kadro dışı bırakılmasına ne dedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spartak Moskova karşısında Alex’e ilk 11’de yer vermedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24