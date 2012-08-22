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Spor

Alex, kadro dışı bırakılmasına ne dedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spartak Moskova karşısında Alex’e ilk 11’de yer vermedi

22 Ağustos 2012 17:05

Aykut Kocaman’ın kadro seçiminden memnun olmadığı öne sürülen Alex De Souza, iddialara Twitter’dan yanıt verdi. Alex, ’’Hocanın kararlarına hep saygılıyım ve hiç sorgulamadım. Her şeyden önemli olan kulüp ve hedefleridir.’’ dedi.

Karşılaşma sonrası Alex’in maçta forma giyemediği için mutsuz olduğu ve Aykut Kocaman’ın kadro seçiminden hiç memnun olmadığı iddia edildi.

Bu iddialara sosyal paylaşım sitesi olan Twitter’dan açıklık getiren Alex, ''Hocanın kararlarına hep saygılıyım ve hiç sorgulamadım. Her şeyden önemli olan kulüp ve hedefleridir.'' dedi.

 

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