Alex, kadro dışı bırakılmasına ne dedi?

Aykut Kocaman’ın kadro seçiminden memnun olmadığı öne sürülen Alex De Souza, iddialara Twitter’dan yanıt verdi. Alex, ’’Hocanın kararlarına hep saygılıyım ve hiç sorgulamadım. Her şeyden önemli olan kulüp ve hedefleridir.’’ dedi.

Karşılaşma sonrası Alex’in maçta forma giyemediği için mutsuz olduğu ve Aykut Kocaman’ın kadro seçiminden hiç memnun olmadığı iddia edildi.

Bu iddialara sosyal paylaşım sitesi olan Twitter’dan açıklık getiren Alex, ''Hocanın kararlarına hep saygılıyım ve hiç sorgulamadım. Her şeyden önemli olan kulüp ve hedefleridir.'' dedi.