Spor Toto Şampiyonlar Kupası Finali'ne doğru

2016 - 2017 Voleybol Sezonu\'nda Efeler Ligi\'ni şampiyon olarak bitiren Halkbank ile 2017 Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00\'da, TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda organize edilecek, \"2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası\" müsabakasının medya toplantısı bugün yapıldı.

TVF Başkent Voleybol Salonu\'nunda düzenlenen basın toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovaç, Halkbank Takım Kaptanı Burutay Subaşı, Fenerbahçe Başantrenörü Veljko Basiç ve Fenerbahçe Takım Kaptanı Selçuk Keskin katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, \"Sözlerime, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlarından Hakan Dinçay\'a Allah\'tan rahmet, Fenerbahçe Spor Kulübü ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Türk Voleybolu, Hakan Dinçay\'ın katkılarını asla unutmayacaktır. Biliyorsunuz dün 23 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımımız Slovenya\'da Dünya Şampiyonu oldu. Bu şampiyonluk bizim için milli takım düzeyinde yakalanan en büyük zaferdir. Bu zaferi kazanan milli takımımızın oyuncularını, onları voleybola başladıkları ilk günden beri çalıştıran antrenörlerini, ailelerini, kulüplerini ve bu takımı şampiyonaya hazırlayan tüm teknik ekibi can-ı yürekten kutluyoruz. İki yıl önce de, yine 23 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımımız, Ankara\'da ev sahipliği yaptığımız Dünya Şampiyonası\'nı, finalde Brezilya\'ya elenerek gümüş madalya ile tamamlamıştı. Geçtiğimiz dönemde 18 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımımız, basit bir hatayla şampiyonluğu ellerinden kaçırdı. Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ her zaman, \"Bir gün mutlaka Milli takımlar seviyesinde bir Dünya Şampiyonluğu yakalayacağız\" şeklinde ifadelerde bulunur. Çok şükür bu da bizlere nasip oldu. Gururlu ve sevinçliyiz. Altın kızlarımızı gönülden kutluyoruz. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. A Erkek Voleybol Milli Takımımız da basit birkaç hata ile geçtiğimiz günlerde sona eren Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nda derece almayı son anda başaramadı. İnanıyoruz, yüzümüzü güldüren günler gelecek. Bu güzel günleri de bu voleybolcu kardeşlerimiz sayesinde göreceğiz. Ülkemizin iki önemli takımı Halkbank ve Fenerbahçe yarın Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nda karşı karşıya gelecek. Seyir ve mücadele güzü yüksek, güzel bir karşılaşma olacağı inancındayız. Tüm Ankara seyircisini bu önemli müsabakayı tribünden takip etmeye davet ediyoruz. Voleybol severler, karşılaşmanın biletlerini Biletway\'in internet sitesinden ve salonumuzun gişelerinden temin edebilirler\" şeklinde ifadelerde bulundu.

Fenerbahçe Başantrenörü Veljko Basic ise, \"Yarın çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Geçtiğimiz seneye göre takımımızda geniş sayılabilecek değişiklikler yaptık. Milli takım sezonu uzun sürdüğü için tam takım halinde çalışma şansımız az oldu ama yarın oynayacağımız müsabakaya her şeyimizle hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon bizim için oldukça verimli geçti fakat bu geçmişte kaldı. Şimdi her şeye yeniden başlıyoruz. Yeni sezona kupayla başlayarak motivasyon ve özgüvenimizi yükseltme fırsatımız var. Bunu çok iyi değerlendirerek Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nı kazanmak istiyoruz\" dedi.

Sözlerine, geçtiğimiz hafta Asbaşkanları Hakan Dinçay\'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek başlayan Fenerbahçe Takım Kaptanı Selçuk Keskin, \"Geçtiğimiz hafta Hakan ağabeyi kaybettik. Halen bu kaybın büyük üzüntüsü derin bir şekilde yaşıyoruz. Bizlerdeki emeği çok büyüktü. Bizlerve Türk Voleybolu için yaptıklarını asla unutmayacağız. Tüm camiamıza ve voleybol ailesinde yeniden başsağlığı diliyorum. Maalesef hayat devam ediyor. Biz de insanları mutlu etmek için en iyi yaptığımıza inandığımız şeyi; voleybol oynamayı sürdüreceğiz. Türkiye\'nin en iyi takımlarından ikisi yarın karşı karşıya gelecek. Keyifli, seyri güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum. Fenerbahçe, armasının olduğu her yerde favoridir. Biz de yarın bunun bilincinde olarak sahaya çıkacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz, bunun için buradayız. Şimdiden tüm takımlara sakatlıksız ve iyi bir sezon diliyorum\" diye konuştu.

Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac ise, \"Yarın iki güçlü takım çok önemli bir kupa için sahada mücadele edecek. Biz de Fenerbahçe gibi takımımızda birçok değişikliğe gittik. Halen takımızın uyum süreci devam ediyor fakat yarınki maça tam anlamıyla hazırız. Keyifli bir maç olacağı inancındayım. Ankara bizim evimiz. Seyircilerimizi bizi desteklemeye davet ediyorum\" şeklinde ifadelerde bulundu.

Son olarak söz olan Halkbank Takım Kaptanı Burutay Subaşı, \"Ben de sözlerime Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay ağabeyimize Allah\'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Benden önce söz alanlar, Spor Toto Şampiyonlar Kupası için söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Gerçekten önemli bir müsabaka olacak. Tabii ki kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fenerbahçe\'nin Türkiye\'nin her yerine taraftarı var. Ama biz de özellikle geçen yıl taraftar sayımızı yükselttik. Tüm taraftarlarımızı yarın bizi salonda desteklemeye davet ediyorum. Fenerbahçe çok güçlü bir ekip ama biz de gücümüzün farkındayız. Umarım izleyenlerin keyif alacağı bir müsabaka olur. Hem kendi takımıma hem de rakibimiz Fenerbahçe\'ye başarılar diliyorum\" dedi.

