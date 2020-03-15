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Spor

Spor Toto Sağırlar Ligi'nde kartlar havada uçuştu, maç tatil oldu!

15 Mart 2020 15:06

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2019-2020 Erol Efrant Sezonu Spor Toto Sağırlar Futbol 1. Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Manisa İ.E.S.K. ile İzmir Sağırlar G.S.K. arasında 2-2 devam eden maçta Manisa takımı 5 kırmızı kart görünce hakem maçı 90+2’de tatil etti.

Sağırlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü, 3. haftasında sahasında İzmir Sağırlar ve Gençlik Spor Kulübü ile Manisa 8 Eylül Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakada Manisa İ.E.S.K.’dan 5 oyuncu kırmızı kart görünce hakem H. Emre Yazıcıoğlu maçı 90+2'de tatil etti.

Karşılaşma, 2-2’lik skor ve Manisa İ.E.S.K.’nin 7 kişi ile devam ettiği sırada hakemin 90. dakikada verdiği penaltı kararına itiraz eden kalecinin de kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla Manisa ekibi sahada 6 kişi kaldı.
Maçın hakemi karşılaşmayı 90+2’de tatil ederken maç hakkında kararı federasyonun vereceği bildirildi.

Karşılaşmada Manisa İ.E.S.K.’dan Yusuf Bilgin, İhsan Şahan, Yusuf Alyüz, Selçuk Alyüz ve kaleci Hasan Dağ kırmızı kart gördü. (İHA)

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