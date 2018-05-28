Spor Toto 1'inci Lig'e çıkan son ekip Afjet Afyonspor oldu

Sakaryaspor - Afjet Afyonspor: 1 - 2



İbrahim MAŞE-Mustafa ERCAN/ MERSİN, DHA

STAT: Mersin

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Ekrem Kan (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)

SAKARYASPOR: Ercüment Kafkasyalı(x), Serdar Deniz (x), Ramazan Çevik (Dk 77 Cem Ekinci) (x), Beykan Şimşek (Dk 81 Tevfik Köse) (x), Ferhat Yazgan (x), Cenk Kaplan (x), Karahan Subaşı (x), Talha Mayhoş (x), Mahir Sağlık (xxx), Tufan Kelleci (x), Burak Bekaroğlu (x)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx), Türker Toptaş (xxx), Bayram Çetin (x), Yasin Yener (x), Ali Kılıç (x), İsmet Benli (x), Nazmi Candoğan (x), Aykut Uluç (93 Emre Pehlivan) (x), Oltan Karakullukçu (x), Ersel Aslıyürek (x), Erdi Zengin (x) (Dk. 65 Timuçin Aşçıgil)

SARI KARTLAR: Dk. 77 Mahir Sağlık, Dk. 90 Cenk Kaplan (Sakaryaspor)

GOLLER: Dk. 14 Mahir Sağlık (Sakaryaspor) Dk. 31 Türker Toptaş, Dk. 71 Timuçin Aşçıgil (Afjet Afyonspor)

TFF 2. Lig Play-Off Finali\'nde Sakaryaspor\'u 2-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, Spor Toto 1. Lig\'e yükselen son takım oldu.

Mersin Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Afjet Afyonspor\'un gollerini 31. dakikada Türker Toptaş ve 71. dakikada Timuçin Aşcıgil atarken Sakaryaspor\'un golünü 14. dakikada Mahir Sağlık kaydetti.

Afjet Afyonspor\'a kupa ve madalyalarını; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

TFF 2\'nci Lig play-off finalinde karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, Mersin Stadı\'nda 1\'inci Lig için mücadele etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmada futbolcular, yeşil sahadan galibiyetle ayrılmak için forma terletti. Gümüşhane maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edilen Batuhan Karadeniz\'den yoksun olarak sahaya çıkan Sakaryaspor, maçın ilk dakikalarında oyunda üstünlük sağladı. Maçın 14\'üncü dakikasında Mahir Sağlık ile golü bulan yeşil siyahlı ekip öne geçti. Golün ardından baskısını arttıran Afyonspor rakip sahada kendisine pozisyonlar yarattı. Dakika 31\'i gösterdiğinde Türker Toptaş ile rakip fileleri havalandıran Afyonspor, soyunma odasına 1-1 eşitlik ile gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Afyonspor, dakikalar 71\'i gösterdiğinde ikinci golü bularak yenik başladığı maçta öne geçti.

2-1 biten maçın ardından Afjet Afyonsporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı. Beyaz Grup\'ta normal sezonu 5\'nci bitiren Sakaryaspor, play-off\'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor\'u eleyip finale kalmıştı. Kırmızı Grup\'ta normal sezonu 3\'üncü sırada tamamlayan Afjet Afyonspor ise, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor\'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü\'nü saf dışı bırakmıştı.

(FOTOĞRAFLI)