Spor Toto 1. Lig'de play-off maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen ve Süper Lig yolunda play-off oynama hakkı kazanan takımlar kesinleşti.

Daha önce MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmesi, Balıkesirspor'un ise 2. Lig'e düşmesi kesinleşmişti.

35. hafta maçlarının ardından Balıkesirspor ile birlikte küme düşen diğer takımlar Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor oldu. Dört takım gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

1. Lig'de play-off'a yükselen takımlar

1. Lig'de play-off hakkı kazanan dört takım belli oldu. Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

Play-off'a yükselen takımlar belli olsa da eşleşmeler henüz kesinleşmiş değil. Play-off eşleşmeleri son maçların ardından oluşacak puan durumuna göre netlik kazanacak.

Ligi üçüncü sırada bitiren takım, altıncılığı kesinleşen Eyüpspor ile eşleşecek. Dördüncü ile beşinci sıradaki takımlar da bir diğer yarı final eşleşmesinde karşılaşacak.

1. Lig'de play-off maçları ne zaman?

TFF tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre play-off tarihleri belli oldu.

Buna göre yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

Play-off yarı final ilk maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Play-off yarı final rövanş maçları: 29 Mayıs Pazar

Play-off finali: 2 Haziran

Play-off finali nerede?

Çift maç usulü oynanacak yarı final turunun ardından finale yükselen takımlar tek maç oynayacak ve kazanan Süper Lig'e yükselecek.

Tarafsız sahada oynanacak olan final karşılaşmasının tarihi belli olsa da TFF henüz mücadelenin hangi şehir ve stadyumda oynanacağını henüz açıklamadı.