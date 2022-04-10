Spor Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından son sıradaki Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu. Adanaspor'a 3-1 yenilen Balıkesirspor, ligin bitimine 7 maç kala küme düştü.

Balıkesirspor, bu sezon 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 24 mağlubiyet alarak sadece 11 puan toplayabildi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Adanaspor maçının ardından, "Öne geçtiğimiz zaman biraz daha dirençliği ama koruduğumuz süre uzun olursa bize katkı sağlıyor. Kısa sürede gol yiyince demoralize oluyoruz. Tabii rakip takımlar rakip hocalar çok avantajlı. Çünkü onlar tercih ettikleriyle transfer ettikleriyle kulüplerinin onlara yardımlarıyla beraber oyuncu bulup oynatıyorlar. Ama biz transfer yasağımız olduğu için eldeki mevcut oyuncularla beraber oynamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla oyuncularımızın üzerine çok yük biniyor. Oyuncularımın niyetleri iyi fedakar ve yürekten oynuyorlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor takımına başarılar diliyorum” diye konuştu.