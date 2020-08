Spor tarihinin en büyük taciz skandallarından birini anlatan 'Athlete A'nın fragmanı yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında ortaya çıkan jimnastik takımında gerçekleşen sayısız cinsel istismarı anlatan Athlete A'den fragman paylaşıldı.



Netflix'te yayınlanacak Bonni Cohen ve Jon Shenk'in yönettiği Athlete A'in fragmanında, jimnastik ekibinin eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen yaklaşık olarak 500 fiziksel tacizin ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Belgesel filmde, istismara uğrayan birçok kadın konuşmacı olarak yer alıyor.

500 kadın sporcu tacize uğradı

2016 yılında Indianapolis Star isimli gazete, ABD jimnastik takımında gerçekleşen cinsel istismarlara bir makalede yer vermişti. İddialara göre sürekli olarak istismarı gerçekleştiren takım koçu koruma altına alınıyordu.



Yaklaşık olarak 500 kadının istismara uğradığı bu olayın ortaya çıkmasından yıllar sonra, Athlete A isimli bir belgesel film çekildi. Netflix'te gösterime girecek olan Athlete A'de istismara uğrayan sporcuların mağduriyeti için kurumlarla savaşan avukatlardan, sessiz kalarak her şeyi saklamaya çalışan zanlılara kadar her şey gözler önüne serilecek gibi görünüyor.

Onlarca altın, gümüş ve bronz madalyaya sahip olan jimnastik takımının hikâyesi aslında daha önce de açılmıştı



HBO'da At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal isimli belgesel yayınlanmış ve ilgileri çekmişti. Belgesel film, Dr. Steven Ungerleider ve David Ulich'in yıllar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştı.

Athlete A, 24 Haziran tarihinde Netflix'teki izleyicilerinin karşısında olacak.