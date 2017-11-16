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Spor

Spor Spikeri Emre Tilev'den 'Tarihi Sen Yaz!' kitabı

Tilev, sporda büyük başarılar hayal eden ve zirveye çıkanları anlattı İstanbul (DHA) 1994'te ekranlarında televizyon spikerliğine başlayan ve 23 yıllık meslek hayatında futbol maçlarının yanı sıra, formula1, basketbol, voleybol ve çeşitli branşlarda anl

16 Kasım 2017 18:17

Tilev, sporda büyük başarılar hayal eden ve zirveye çıkanları anlattı

İstanbul (DHA)

1994\'te ekranlarında televizyon spikerliğine başlayan ve 23 yıllık meslek hayatında futbol maçlarının yanı sıra, formula1, basketbol, voleybol ve çeşitli branşlarda anlatım yapan, spor programı sunuculuğunda deneyimli bir isim olan Emre Tilev \'Tarihi Sen Yaz!\' adlı kitabı ile sporun efsanelerini anlattı ve özetle şu ifadaleri kullanarak sporseverlere sesleniyor:

\"Düştüler, kalktılar, efsane oldular:
Muhammed Ali, Pele, Maradona, Michael Schumacher
Usain Bolt, Michael Phelps
Onlar hayal ettiler. Hedeflerine odaklandılar. Avantajlarını doğru değerlendirdiler. Dezavantajları vardı, avantaja dönüştürdüler. Başarısızlıkları tattılar ama öfkelerini başarılarının hizmetine verdiler. Defalarca düştüler ve her seferinde kalktılar. Kalabalıklar içinde yalnız kaldılar. Umutlarını asla kaybetmediler. En çok da, onlar çok çalıştılar.
Bu aslında senin hikâyen.
Sınırlarını sen belirlersin, anahtar sende saklı. Hayat, kaybettiklerinden ve kaçırdığın fırsatlardan ibaret değil. Hayatı sen, fırsatları doğru görerek şekillendireceksin. O zaman avuçlarının içindeki hayatının fırsatlarına bir bak ve kendine sor. Hazır mısın? Hangisi için hazırsın? Onlar hazırdılar ve yakaladılar. Tarih, hayıflananları yazmadı, yazmayacak. Sen tarihi yazmak istemez ve o an için hazır olmazsan, senin için kim yazar? Kimse. O zaman haydi kalk ve yap!
Kendi hikâyeni yazmaya hazır mısın?
Tarihi sen yazmaya hazır mısın?\"

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