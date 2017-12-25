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Spor salonundan eve gitmek için çıktı, sır oldu (2)

MİLAS'TA ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU Muğla'nın Dalaman ilçesinde gittiği spor salonundan evine dönmek üzere ayrılan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Sedat Gök, bir ihbarı değerlendiren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından b

25 Aralık 2017 22:46

MİLAS\'TA ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU
Muğla\'nın Dalaman ilçesinde gittiği spor salonundan evine dönmek üzere ayrılan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Sedat Gök, bir ihbarı değerlendiren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir arkadaşının evinde bulundu. Gök\'ün kendisini bulan polislere \"Bir anlık bunalım sonucu arkadaşıma geldim. Sıkılıyordum. Daha kötü şeylerde yapabilirdim. Onun yerine arkadaşıma gelmeyi tercih ettim. Sevdiklerimi üzdügüm için özür dilerim\" dediği öğrenildi. Gök daha sonra ailesinin evine döndü.

Yaşar ANTER / MİLAS (Muğla), (DHA)

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