Spor salonuna gitmeden kilo verin

Akdeniz diyetiyle kanser riskini azaltın



Taş Devri Diyeti

İnsan vücudu öyle bir yapıya sahiptir ki, siz farkında olmadığınız anlarda bile kalori yakar. Nasıl mı? Seda dergisinde kalori harcamanın yolları anlatılıyor.Ev işi yaparken sıkılmaya artık bir son verin. Çünkü siz farkında olmadan kaloriler yakılır.✔ Yemeğinizi yedikten sonra tabakları makineye atmak yerine elde bulaşık yıkamanın 10 dakikası size 20 kalori yaktırır.✔ Çamaşırlar kuruduktan sonra çekiştirerek katlamak yerine itinalı bir şekilde 1 saat boyunca ütü yapmanız 130 kalori yaktırır.✔ Yeni eşyalar satın almaktansa evdeki mobilyaların yerlerini yardım alarak değiştirmenin 1 saati 280 kaloridir yaktırır.✔ Evin duvarlarını ya da en azından tek bir duvarını duvar kâğıdı kaplamanın 1 saati 350 kalori yaktırır.✔ Pencereleri silmenin 1 saati size 270 kalori yaktırır.✔ Yemek pişirmenin 1 saati size 135 kalori yaktırır.✔ Market alışverişi yapmanın 1 saati 85 kalori yaktırır.✔ Yemek servisi yapmanın yarım saati 60 kalori yaktırır.✔ Yerleri silmenin 15 dakikası 75 kalori yaktırır.Eğer eviniz bahçeliyse kalori harcamak için oldukça fazla imkâna sahipsiniz demektir.Çiçekleri sulamak, otları yolmak ya da bitki dikmek, size farkında olmadan kalori harcatacak yöntemlerdendir.✔ Çiçek dikmenin 2 saati size 720 kalori harcatır.✔ Çukur kazmanın 1 saati 500 kalori harcatır.✔ Çitleri boyamanın 1 saati 400 kalori harcatır.✔ Çim biçmenin 1 saati yaklaşık 350 kalori harcatır.✔ Çimenleri tırmıklamanın 1 saati 260 kalori harcatır.✔ Çiçekleri sulamanın yarım saati 170 kalori harcatır.Kilo verememenin en büyük sebeplerinden biri de, vazgeçilemeyen alışkanlıklardır.Tabağınızı özellikle sebze yemeği yiyorsanız iyice doldurun. Böylece yedikleriniz size az görünmeyecek ve ikinci tabağı isteme ihtiyacı duymayacaksınız. Tabağınızın hepsini bitirmeye de çalışmayın.Yemeğin tadına bakmadan tuz koyanlardansanız tuzu gözünüzün önünden uzaklaştırın. Örneğin masada sizden uzak bir yere koyun ve gerekmedikçe tuz kullanmayın.Mümkün olduğunca salata ve sebze yemeye çalın. Lif bakımından zengin olan bu besinler hem sizi tok tutar hem de çabuk doymanızı sağlarlar.Her yemeğe yağ koyuyorsanız, sıvı yağ yerine katı yağ tercih ediyorsanız hemen bu huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Bunun yerine yemeklerinizi haşlama ya da ızgara şeklinde pişirin.Tabaklarınızın boyutu küçük olursa yedikleriniz çok gözükür. Bu nedenle büyük tabakları gözünüzün önünden kaldırın.İnsanlar genelde can sıkıntısından yemek yerler. Eğer aç olmadığınız halde canınız yemek yemek istiyorsa hemen evden çıkın.Çocuk sahibi olmak kilo vermenin en iyi yollarından biridir. Onun peşinden koşmak, ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, siz farkında olmadan kalorilerin yavaş yavaş gitmesine neden olur. Evde fazla hareket edememekten şikâyet ediyorsanız çocuğunuzla oynamak, onunla ilgilenmek sizin için sandığınızdan büyük bir fırsat olacaktır.✔ Çocuğunuzla yap-boz gibi oyunlar oynamanın 1 saati size 70 kalori yaktırır.✔ Çocuğunuzla birlikte hoplayıp zıplamak, size 15 dakikada 150 kalori yaktırır.✔ Çocuğunuzu bebek arabası ile 30 dakika gezdirmek, size 140 kalori yaktırır.✔ Bebeğinizi 20 dakika boyunca emzirmek, size yaklaşık 300 kalori yaktırır.✔ Çocuğunuzu parkta salıncakta sallamanın 15 dakikası size 50 kalori yaktırır.En çok kalori harcanan aktivitelerden biri de yatakta gerçekleşir. Partnerinizle birlikte kilo verebileceğiniz bu aktiviteler muhakkak ki en eğlenceli olanlarıdır.✔ Elbiselerinizi çıkarmak 12 kaloridir.✔ 15 dakikalık sevişme 100 kaloridir.✔ Orgazm olmak 112 kaloridir.✔ Orgazm numarası yapmak ise 315 kaloridir.✔ Eşinizle sarılarak yatakta uzanmanın bir saati 70 kaloridir.✔ Eşinizle 3 dakika öpüşmek 10 kaloridir.• Günde bir saatten fazla ayakta durmak yılda 3650- 7300 kalori yaktırır.• Hızlı hareket daha çok kilo verdirir. Hızlı atılmış her 15 adımda bir kalori yakarsınız.• Günde altı kez merdiven çıkmak, hem kilo verdirir hem de ömrünüzü iki yıl uzatır.• Gideceğiniz yakın yerlere yürümek hem kilo verdirir hem de vücudu sıkılaştırır.• Egzersiz yapmadan önce bir bardak su içmek daha hızlı kilo verdirir.• Duştan çıkmadan önce soğuk suyu açıp 10 dakika kadar altında beklemek fazladan 50 kalori yaktırır.• Gülmek daha fazla kalori harcatır.• İyi bir uyku gün içinde yüzde 40 daha fazla kalori yakmanızı sağlar.• Gün içinde bolca yeşil çay içmek metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını ve bu da daha hızlı kalori yakmanızı sağlar.Kalori yakmanın sadece koşarak, ter atarak ya da yorularak gerçekleşeceği düşünülür, oysa boş zamanlarınızı severek değerlendirdiğiniz aktiviteler de size kalori yaktırır.✔ 1 saat boyunca film izlemek size 95 kalori yaktırır.✔ Alışveriş yapmanın 3 saati 641 kalori yaktırır.✔ Dans etmenin 2 saati yaklaşık 500 kalori yaktırır.✔ Oturarak kitap okumanın 1 saati 60 kalori yaktırır.✔ Yarım saatlik uyku yaklaşık 30 kalori yaktırır.✔ Sofrada oturmanın 1 saati 120 kalori yaktırır.✔ Dikiş dikmenin 1 saati 93 kalori yaktırır.