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Yaşam

Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı seks düşünüyor; 10 kişiden 1'i yanında kondom götürüyor

Katılımcıların yüzde 25'i üyelikleri süresince spor salonunda bir kez seks yapmış

17 Ocak 2016 20:27

Bilinen bir seks oyuncakları mağazasının internet üzerinden 2 bin kişiyle yaptığı araştırma, vücut geliştirmeye gidenlerin yüzde 60'ının spor salonunda seks yapma ihtimalini aklından geçirdiğini ortaya koydu.

Huffington Post'un haberine göre; araştırmaya katılanların yüzde 25'i üyelikleri süresince spor salonunda bir kez seks yapmış.

Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yüzde 70'i ise kişisel eğitmenleriyle cinsel ilişkiye girme hayali kurduğunu itiraf etti. 

Daha önce yapılan araştırmalar, egzersizin libidoyu artıran serotonin ve dopamin kimyasallarını yükselttiğini kanıtlarken, son araştırma 10 kişiden 1'inin salona kondomla gittiğini ortaya koydu.

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