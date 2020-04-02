Sosyal tesisleri kapatılan sitelerde aidatlar güncellendi; peki indirim alamayanlar ne yapacak?

Koronavirüs salgını sonrasında konut projelerinde de spor salonu, hamam, sauna, oyun alanları, restoranlar ve kafeler kapatıldı. Bu alanlar kapatılınca bazı site yönetimleri de aidat ve ortak alan giderlerinde yüzde 10-15 indirim yaparken, bu işletmelerden kira da alınmıyor.

Sitelerdeki ticari alanların ve sosyal tesislerin kapatılmasıyla birlikte kullanılan elektrik, doğalgaz ve su da azaldı. Site yönetimleri de bu düşüşü site sakinlerine yansıtıyor. Çoğunlukta Teknik Yapı projeleri olmak üzere 21 markalı projede tesis yönetim hizmeti veren Aktif Yaşam’ın verilerine göre, ortak alan, su ve doğalgaz tutarlarında son 15 günde yaklaşık yüzde 20, elektrik harcamasında ise yüzde 5 düşüş görüldü.

Zam yapmadılar

Site aidatlarını oluşturan personel giderleri, sigorta gibi giderler sabit kalsa da ortak alan harcamaları azalınca ev sahiplerine yüzde 10-15 indirim yansıdı. Bazı site yönetim şirketleri ise zam yapmama yolunu seçti. Hizmet verilen sitelerde yıl genelinde enflasyon oranında (yüzde 12.37) zam yapmayı planlayan firmalar, Koronavirüs salgını sonrasında zamlarını yüzde 5 seviyesine çekti. Örneğin geçen yıl 100 lira aidat veren bir daire sakini, bu yıl 112.3 lira yerine 105 lira ödeyecek.

İndirim alamayan site sakini ne yapacak?

Birçok site yönetimi kendisi karar alarak aidatlarda indirime gidiyor. Ancak indirim yapmayan siteler de var. Peki bu durumda site sakinleri ne yapmalı? Uzmanlara göre, bu sosyal alanları kullanamayan malikler, site yönetiminden olağanüstü genel kurul talep edip aidatlarda indirim ya da erteleme talep edebilir.

Ödenmezse ne olur? Apartman aidatının zamanında ödenmesi Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yasal bir yükümlülük. Aidatı ödemekten kaçınan her kat malikine karşı diğer kat maliklerinden her biri ya da yönetici, dava açma hakkına sahip. Site sakinlerinin aidatını düzenli ödememesi halinde icra takibi başlayabilir. Apartman aidat borcunun icra yoluyla tahsil edilmesinde birikmiş borcun ayda yüzde 5 gecikme faizi ile ödenmesi gerekir

Kapatılan işletmeden kira alınmıyor

Aktif Yaşam Genel Müdür Vekili Osman Coşkun, ekonomik tedbirler aldıklarını belirterek, “Mevcut icra takiplerini ikinci bir talimata kadar durdururken, site içlerinde hizmet veren ve zorunlu olarak kapatılan kafe, berber, kuaför, sosyal tesis kiracılarından kapalı oldukları sürece kira alınmaması yönünde yönetim kurullarına teklif sunduk. Sitelerin çoğunluğu bu tavsiyeye uyarak ticari ünitelerden alınan kira ve aidatları 3 aylığına iptal etti” diye konuştu.