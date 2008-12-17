Spor otomobillerin GODZİLLA'SI

Çizgi romanların ve bilgisayarlar oyunlarının başkahramanı. National Geographic kanalında adına belgesel yapılan bir Japon ikonu. Porsche avcısı Nissan GTR artık Türkiye'de...

Dört mevsim yol koşullarında ilerleyebilen, pistlerde şampiyonluklar kazanan, 3.6 saniyede 100 km/s hıza ulaşıp 300 km/s’den fazla hız yapabilen bir otomobil Nissan GTR. O, süpersport otomobillerin özelliklerine sahip; ama fiyatı onlar kadar uçuk değil.Sağlam gövde yapısı sayesinde, her türlü modifiye tutkunlarının gözdesi. 2001’den bu yana üretilmeyen GTR’nin küllerinden doğması, fanatiklerini sevindirdi. Hatta National Geographic kanalı, 45 dakikalık bir belgeselle hikâyeyi ekranlara taşıdı. Efsanenin geri dönüşü, tamamen Renault ve Nissan’nın CEO’su Carlos Ghosn’nun eseri.Nissan, 1990’ların sonunda mali krize sürüklenmiş ve bir numaralı spor otomobili Skyline GTR’nin üretimini durdurma kararı almıştı. 1999’da Renault ile birleşme kararı geldi. CEO değişikliğine gidilen bu yeni dönemde, şirketin önceliği, yüksek satış sağlayacak modellere yönelmek oldu. Bu yüzden yeni GTR’ın yaratılması için 2007’ye kadar beklemek zorunda kalındı. Kendisi de bir GTR fanatiği olan Ghosn, otomobilin oluşumundaki her aşamada bizzat bulunmuş. Hatta ilk test sürüşünü kendi yapmış. Hem de GTR’nin doğrudan rakibi olan Porsche 911 Turbo’yu pistte test ettikten hemen sonra.Nissan yetkilileri GTR’yi, 911 Turbo’ya rakip olarak ürettiklerini saklamıyor. İki otomobilin tüm teknik verileri neredeyse tamamen aynı. Aynı motor hacmi, beygir gücü ve tork değerlerine sahipler. Nissan, sürüş dinamikleri ve teknolojik altyapısına güvenerek, daha iyi olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Almanya’daki efsane Nürburgring pistini 7 dakika 29 saniyede dönen Nissan GTR, Bugatti Veyron’dan bile daha iyi bir zaman yaptı ve pist rekorunu kırdı.Porsche 911 Turbo, bu tur zamanına hâlâ ulaşamadı. Hatta bu olay, iki firma arasında tartışmalara yol açtı. Porsche 911 Ürün Şefi August Achleitner, Nissan’ın bu dereceyi ancak standart olmayan lastiklerle yapabileceğini söyledi. Hatta Porsche olarak bir Nissan GTR satın aldıklarını ve bu tur zamanına yaklaşamadıklarını iddia etti.Nissan ise sürüş sırasında kullandıkları lastiklerin fotoğraflarını basına verdi. Test pilotlarının ustalığını öne çıkardı. Ve Porsche firmasına ücretsiz sürüş eğitimi verebileceklerini belirtti. Nissan GTR’nin, 911 Turbo’nun neredeyse yarı fiyatına satılması, rekabeti daha da ilginç kılıyor.Grand Tourismo; Playstation oyunlarının en ünlülerinden biri. İnanılmaz görsel efektlerle şehirdeki caddelerde yarışmanın keyfini yaşatan bu oyun, milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Nissan GTR bu oyunda yarışmak için en çok tercih edilen araç. Bu da GTR’yi sanal âlemin kahramanı yapıyor. “GTR, bilgisayar oyunu sayesinde ikon oldu” diyen Nissan Başkanı Ghosn, oyunun tutkunu olan gençlerin, bilgisayarda yarıştıkları otomobile gelecekte sahip olmak isteyeceklerine inanıyor.Nissan, bu bilgisayar oyununa o kadar inanıyor ki Nissan GTR’nin tüm teknik detaylarını ve aracın grafiklerinin hazırlanabilmesi için farklı açılardan çekilmiş 10 binlerce fotoğrafı bilgisayar oyununu tasarlayan şirkete teslim ediyor.Hatta yeni GTR’nin piyasaya çıkması uzayınca, oyunda yine de yer alabilmesi için kamuflajlı halinin çizim ve resimleri yollanarak hem Grand Tourismo’daki varlığını sürdürmüş hem de kullanıcılardaki merak duygusunu artırmış. Nissan GTR ayrıca Japon çizgi romanları Manga’larda da boy gösteriyor.Nissan GTR piyasaya çıktığında, İngiltere’de ilk 48 saat içinde 700 otomobilin depozitoları yatırılmıştı ve ay sonuna kadar bu sayı 950’ye ulaştı. Avrupa için ayrılan 550 adet otomobil de ilk ay içinde satıldı. Bakalım Türkiye’de durum ne olacak ve satışlar nasıl bir seyir izleyecek?

Nissan GTR

Motor: 3.6 litre V6 Twin Turbo

Maksimum güç: 480 (hp) / 6400 dd

Maksimum tork: 588 Nm / 3200-5200 dd

Hızlanma 0-100 km: 3.6 sn

Maksimum hız: 300 km/s’den fazla!

Fiyat: 230 bin dolar (368 bin YTL)

ABD satış fiyatı 70 bin bolar

Nissan GTR şimdilik sadece özel galeriler tarafından Türkiye’ye getiriliyor.





