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Sağlık

Spor ömrü uzatıyor

50 yaşında bile fiziksel faaliyetlerin artırılması, ömrün uzamasında sigarayı bırakmak kadar etkili.

06 Mart 2009 02:00

İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırma, 50 yaşında bile olunsa fiziksel faaliyetlerin artırılmasının ömrün uzamasında sigarayı bırakmak kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Uppsala Üniversitesi bilim insanları, 2 bin 200 erkeği 50 yaşından itibaren izledikleri araştırmada, 50 ila 60 yaşında fiziksel faaliyetlerini artıranların, orta yaştan itibaren düzenli spor yapanlar kadar uzun yaşadığını saptadı.

Araştırmalarına 1970'lerin başında, 50 yaşındaki erkeklerle başlayan bilim insanları, her erkeğin fiziksel faaliyet seviyelerini belirledi. Erkekler, yüksek faaliyette bulunanlar, orta seviyedekiler ve hiç spor yapmayanlar olarak kategorilendirildi. Yüksek seviyedekilerde haftada en az 3 saat spor yapan ya da bahçe işiyle uğraşanlar, orta seviyedekinde de birkaç saat yürüyüş yapanlar ya da bisiklete binenler yer aldı.

Erkekler 60 yaşına geldiğinde, 50 yaşında yüksek seviyede spora başlayanların hiç spor yapmayanlara oranla 2,3 yıl, orta seviyede faaliyette bulunanlara göre de 1,1 yıl uzun yaşadığı tespit edildi. Sonuçlarda, kişinin kilosu, alkol kullanımı ve sigara içmesi unsurları da göz önünde bulunduruldu.

Araştırma, İngiliz Medical Journal'da yayımlandı.

(AA)

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