-SPOR MUHABİRLERİNE DE ''GRİ PASAPORT'' TRABZON (A.A) - 12.10.2010 - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, basın mensuplarına, yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla gri pasaport verilmesi için başlatılan çalışma kapsamında, spor servislerinin yönetici ve muhabirleri ile spor yazarlarının da uygulamaya dahil edildiğini bildirdi. Türkiye'de 1961 yılından beri hizmet veren Basın İlan Kurumu'nun yeni proje ve çalışmalarla Türk basınında bir çok farklı alanda yeniliklere imza attığını kaydeden Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre öncesine kadar gazetecilerin ve gazetelerin çok fazla ilgilendiği bir kurum olmadıklarını belirterek, gazetecilerin kurumla ilgilerinin daha çok aldıkları krediler üzerinde yoğunlaştığını kaydetti. Atalay, Basın İlan Kurumu'nun sadece ilan alıp veren, ilanları düzenleyen bir kurum olmadığını belirterek, ''Biz, bunların ötesinde bir kuruluş olduğumuza inanıyoruz. Bunun içinde Sayın Bakanımız Bülent Arınç'ın önderliğinde bir çok yeni proje ve çalışmalara imza atıyoruz'' dedi. Yaptıkları çalışmalarla basın mensuplarının çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara yeni hizmetler sunmayı amaçladıklarını kaydeden Atalay, şunları vurguladı: ''Gençlik ve Spor Genel Müdürü olduğum dönemde sporcuların yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla gri pasaport, yani görev pasaportu uygulamasını hayata geçirdik. Bunu artık basın mensupları içinde uygulamaya koyuyoruz. Gazete, dergi, televizyon ve haber ajanslarının genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri, dış haberler müdürleri, diplomasi muhabirleri, dış politika yazarları ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanların yanı sıra spor basınına da böyle bir kolaylık getireceğiz. Gazetelerin spor müdürleri, spor gazetelerinin genel yayın yönetmenleri, milli takım ile kulüp muhabir ve yazarları, spor televizyonlarının, spor dergilerinin yöneticileri de bu uygulamaya dahil edildi.'' -''İLANLAR OKUNUR HALE GELECEK''- Mehmet Atalay, günümüzün internet, bilgi ve iletişim çağı olduğunu ifade ederek, ''Bir düğmeyle herkes her yere ulaşabiliyor. Biz de bunun için sistemimizi yenilemeliyiz. Elektronik ortamda da ilanları verebilmeliyiz. Gazetelere siyah, beyaz, estetikten uzak ilan metinleri veriliyor. Bundan sonra gazetelerdeki renkli ilanlar yaygınlaştırılacak, yeni mizanpaj ve grafikler sayfa düzenine göre uygulanabilecek. Tabi bunlar yapılırken ilanların sütün ve santimi değişmeyecek. Sayfalarla bütünlük sağlanacak. Artık Basın İlan Kurumunun verdiği ilanlar okunur hale gelecek'' diye konuştu. Türkiye'de gazete okuma alışkanlığının çok düşük olduğunu da belirten Atalay, şöyle devam etti: ''Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okul çağındaki öğrencilerde gazete okuma alışkanlığını geliştirmek için ciddi adımlar atacağız. Onlara özel, sembolik gazeteler çıkaracağız. Okuldan itibaren bu alışkanlığı geliştireceğiz. Gazete okuma alışkanlığı 10 milyonları, 20 milyonları bulduğu sürece de Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı artacak. Türkiye'de gazetelerin okunma oranı 20 milyonun altında olmamalı, 40 milyonun ise üst limit olduğunu düşünüyorum.'' Kamunun ilan ve reklam pastasının yaklaşık 1 milyar dolar civarında olduğu belirten Atalay, ''Bu pastayı iyi şekilde yönetmek, kullanmak ve değerlendirmek gerekir. Bunun içinde kurum olarak çalışmalarımız sürüyor. Bu paranın sağlıklı bir şekilde kullanılması için projeler üretiyoruz'' dedi.