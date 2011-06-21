-SPOR LİSELERİNE 6240 ÖĞRENCİ ALINACAK ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Güzel sanatlar ve spor liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alımları için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011-2012 öğretim yılında önümüzdeki yıl güzel sanatlar ve spor liselerine yapılacak öğrenci alımları için duyuru yaptı. İlköğretim okullarından 2010-2011 öğretim yılında mezun olan öğrenciler, mezun olduklarına ilişkin belge ve dilekçeyle yetenek sınavına girmek istediği alanın bulunduğu herhangi bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvurular 20 Haziran-22 Temmuz 2011 tarihleri arasında güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüklerine doğrudan veya postayla yapılacak. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Okul müdürlüklerince ''Sınav Giriş Belgesi'' düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 25-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Öğrenci seçimi, 1-5 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirme sonunda yapılacak sıralamaya göre, belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler 5 Ağustos 2011'de mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Öğrencilerin kesin kayıtları ise 8-12 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacak. Kesin kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda, yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 15 Ağustos 2011 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek ve durum öğrenci velilerine duyurulacak. Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 16-19 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacak. Buna rağmen 19 Ağustos 2011 tarihi mesai saati sonunda açık kontenjanı kalan okullar, yedek listeden öğrenci kayıtlarına 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında devam edecek. Bütün bu kayıtlar sonucunda da açık kontenjanı bulunan, ancak yedek listesi olmayan veya yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında valilikçe belirlenecek takvim çerçevesinde, aynı usulle sınav yaparak öğrenci alacak. Yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar, sadece yedek listenin dışında kalan açık öğrenci kontenjanı için sınav yapacak.