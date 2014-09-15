'Spor kulüplerinin MASAK tarafından denetlenmesinin ardında Erdoğan var'

Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın, Maliye Bakanlığı’nın Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu (MASAK) göreve çağırarak, spor kulüplerinin mali yapısının denetlenmesinin arkasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu yazdı. Kızılyalın, Erdoğan’ın “Hesaplar incelensin” talimatı verdiğini belirtti.

Arif Kızılyalın’ın Cumhuriyet’te “Futbola yakın takip” başlığıyla yayımlanan (15 Eylül 2014) yazısı şöyle:

Futbola yakın takip

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, futbol kulüplerinin mali açıdan sıkı biçimde denetleneceğini söyleyip MASAK’ı göreve çağırmasının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu öğrenildi. Erdoğan, başbakanlığı sırasında, 17-25 Aralık dinlemelerine de takılan tapelerde, kulüplerin “kendi başlarına buyruk” biçimde yönetilmesine dikkat çekmiş, yine futbol danışmanları ile yaptığı sohbetlerde, “Kulüpler kendi başına inanılmaz harcamalarda bulunuyor. Her yıl transfere yüz milyonlarca dolar gidiyor, sonra da yöneticiler dernekler yasasına sığınıp, üyelerin oyları ile ibra oluyor, bırakıp gittiklerinde ise kulüpler ekonomiye zarar veriyor” demişti. Erdoğan’ın, F.Bahçe Kulübü’nün banka kurma, üniversite açma ve marina inşa etme projelerine karşı çıkıp, G.Saray’la da ilişkilerini mesafeli tuttuğu biliniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde futboldan uzak kalan Erdoğan’ın, Köşk’e çıktıktan sonra yeniden futbola el attığı ve özellikle transfer döneminin son gününde harcanan paralar için, “Kaynağı nereden geliyor, bu rahatlık nerede var? Şirketler bu kadar rahat değil” ifadesini kullandığı öğrenildi. Erdoğan, TFF Başkanı Demirören ve kulüp başkanlarının ziyaret teklifini ise ertelemişti.

MASAK devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hesaplar incelensin” direktifi sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), söz konusu kulüplere bir ekip göndereceği ve parasal ilişkilerin bir süre izleneceği belirtildi. Maliye Bakanı Şimşek konu ile ilgili olarak kamuoyuna, “Perde arkasında birileri haksız kazanç elde ediyor mu, bir kayıt dışılık var mı, bunlara bakılacak. Bir sorun tespit edilirse de gereken yapılacak” dedi. Şimşek’in önümüzdeki günlerde önce Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor.