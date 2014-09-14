Maliye Bakanlığı, kulüpleri incelemeye alıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), kulüplere birer ekip göndererek buralardaki para akışını izleyeceğini belirterek, “Perde arkasında birileri haksız kazanç elde ediyor mu, bir kayıt dışılık var mı, bunlara bakılacak. Bir sorun tespit edilirse de gereken yapılacak” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm alanlar gibi futbol kulüplerinin de denetimsiz olmadığını belirterek, kulüplerin mali açıdan bir an önce kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini söyledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), söz konusu kulüplere bir ekip göndereceğini ve buralardaki parasal ilişkilerin bir süre izleneceğini açıklayan Şimşek, "Perde arkasında birileri haksız kazanç elde ediyor mu, bir kayıt dışılık var mı, bunlara bakılacak. Bir sorun tespit edilirse de gereken yapılacak" dedi.

Şimşek, yaptıkları çalışma sonucunda mali bazı konularda futbol kulüplerinde eksiklikler tespit ettiklerini bildirdi. Tüm alanlar gibi futbol kulüplerinin de denetimsiz olmadığını ve olamayacağını dile getiren Şimşek, Bakanlığını ilgilendiren konular açısından buralarda varsa bir sorun, bunu mutlaka ortaya çıkaracaklarını ifade etti. Maliye Bakanı Şimşek, bu kapsamda MASAK'ın harekete geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kulüplerimiz, mali açıdan bir an önce kendilerine çeki düzen vermeli. MASAK, kulüplere bir ekip gönderecek ve buralardaki parasal ilişkileri bir süre izleyecek. Perde arkasında birileri haksız kazanç elde ediyor mu, bir kayıt dışılık var mı, bunlara bakılacak. Bir sorun tespit edilirse de gereken yapılacak. Her alanda olduğu gibi burada da kayıtdışılığa ve haksız kazanca müsaade edemeyiz."

‘Kulüplerle görüşmeyi planlıyorum’

Bakanlıkta bugüne kadar birçok konuda zihniyet devrimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Şimşek, bunun uygulamalarından birinin de mükellefle kurulan yakın ilişkiler olduğunu söyledi.

"Eskiden, 'mükellef benim ayağıma gelsin' diyen bir Maliye varken, bugün mükellefin ayağına giden bir Maliye var" diyen Şimşek, bu kapsamda kendisinin de futbol kulüpleriyle bir araya geleceğini ifade etti. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la da görüşeceğini anlatan Şimşek, "Sayın Bakanımızla birlikte futbol kulüpleri ve federasyonla görüşmeler yapmayı planlıyorum. O görüşmelerde, mali açıdan tespit ettiğimiz sorunları ve bunların çözüm yollarını kendilerine ileteceğim" diye konuştu.

Spor alanında şüpheli işlem bildirimi açısından da sorunlar olduğunu aktaran Şimşek, kulüplerden MASAK'a hiçbir bildirim gelmediğini söyledi. Diğer alanlarla da birlikte yapılan bildirimlerin sayısını ve etkinliğini artırmak için bir çalışma başlattıklarını anlatan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"MASAK, şüpheli işlem bildirimlerinin kalitesini ve sayısını artırmak için sektörlerle İstanbul'da bir araya gelecek. Bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşmeler yapılacak. Bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinlik sağlanacak."