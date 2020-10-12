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Yaşam

Spor kulüplerinden yangından etkilenen Hatay için 'fidan' kampanyası

12 Ekim 2020 18:19

Spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.

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