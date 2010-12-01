-SPOR KOMİSYONU ÇALIŞMAYA BAŞLADI TBMM (A.A) - 01.12.2010 - TBMM Spor Kulüplerinin Sorunlarıyla Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu, çalışma esas ve usullerini belirledi. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Nazım Ekren başkanlığında toplandı. Toplantıda, siyasi parti gruplarının bu konuda verdikleri önergelerin başlıkları okundu. Konunun ''mali ve hukuki sorunlar'' ile ''şiddet'' ana başlıkları altında incelenmesine karar verildi. Milletvekilleri, kısa bir süre sonra seçim dönemine girileceğini belirterek, komisyonun yoğun tempoyla çalışması gerektiğini ifade ettiler. Komisyonun, aralık ayı boyunca Meclisin çalıştığı günlerde toplanmasına kararlaştırıldı. Ayrıca, komisyonun dinleyeceği isimler ve kurumlar da ele alındı.