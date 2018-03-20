Spor kanalı kapandı; NTV'de kim gitti, kim kaldı?

Günümüzden 10 yıl önce kurulan ve geçtiğimiz Cumartesi günü yayın hayatına son verilen NTV Spor'da görev yapan isimlerin bir çoğunun durumu belli oldu.

İşte ayrılan ve kalan isimlerin tamamı;

-Galatasaray muhabirliği yapan Evren Göz, kanaldan ayrıldığını duyurdu.



-Sabah haberlerinde yorum yapan Mert Aydın'ın görevi sona erdi. Haber sunucusu Emek Ege'nin durumu bilinmiyor.



-Kırmızı Çizgi porgramının NTV'de devam etmeyeceği bu nedenle Mehmet Ayan, Erbatur Ergenekon ve Serdar Ali Çelikler'le de yolların ayrılacağı ifade edildi.



-Kanalın kuruluşunda yer alan ve Spor Müdürü olarak görev yapan Fuat Akdağ, Hürriyet'te köşe yazacak. Mehmet Demirkol'un durumu ise henüz netleşmedi.



-Operasyon Direktörü ve basketbol yayınlarından sorumlu isim Erkan Arseven, NTV’de spordan sorumlu müdür olacak.



-Maç spikeri Gökhan Çetinbaş ile kurumun yolları ayrıldı.



-Uzun yıllardır NTV Spor’da yorumculuk yapan İhsan Bayülken’in ise kurumla olan sözleşmesi Haziran sonuna kadar devam ediyor.



-Basketbol muhabiri ve Son Çeyrek programının sunucusu Pınar İlik Üçer ise önümüzdeki günlerde doğum iznine ayrılacak. Ancak izin dönüşü kendisiyle yola devam edilip edilmeyeceği henüz belli değil.



-Her hafta açık kanaldan yayınlanması gereken (NTV'de) iki maçın spikerinin bir değişiklik olmaması halinde Murat Kosova olması bekleniyor. Ancak Kosova’nın sunuculuğunu üstlendiği Yüzde Yüz Futbol programı da devam ediyor.



-Kanalın kapanmasının ardından Rıdvan Dilmen'in yorum yaptığı Yüzde Yüz Futbol programı NTV'de devam ediyor. Onun dışındaki programlar sonlandı.