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Spor

Spor kanalı kapandı; NTV'de kim gitti, kim kaldı?

Bazı isimlerin durumu henüz netleşmedi

20 Mart 2018 17:51

Günümüzden 10 yıl önce kurulan ve geçtiğimiz Cumartesi günü yayın hayatına son verilen NTV Spor'da görev yapan isimlerin bir çoğunun durumu belli oldu.

İşte ayrılan ve kalan isimlerin tamamı;

-Galatasaray muhabirliği yapan Evren Göz, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

-Sabah haberlerinde yorum yapan Mert Aydın'ın görevi sona erdi. Haber sunucusu Emek Ege'nin durumu bilinmiyor.

-Kırmızı Çizgi porgramının NTV'de devam etmeyeceği bu nedenle Mehmet Ayan, Erbatur Ergenekon ve Serdar Ali Çelikler'le de yolların ayrılacağı ifade edildi.

-Kanalın kuruluşunda yer alan ve Spor Müdürü olarak görev yapan Fuat Akdağ, Hürriyet'te köşe yazacak. Mehmet Demirkol'un durumu ise henüz netleşmedi.

-Operasyon Direktörü ve basketbol yayınlarından sorumlu isim Erkan Arseven, NTV’de spordan sorumlu müdür olacak.

-Maç spikeri Gökhan Çetinbaş ile kurumun yolları ayrıldı.

-Uzun yıllardır NTV Spor’da yorumculuk yapan İhsan Bayülken’in ise kurumla olan sözleşmesi Haziran sonuna kadar devam ediyor.

-Basketbol muhabiri ve Son Çeyrek programının sunucusu Pınar İlik Üçer ise önümüzdeki günlerde doğum iznine ayrılacak. Ancak izin dönüşü kendisiyle yola devam edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

-Her hafta açık kanaldan yayınlanması gereken (NTV'de) iki maçın spikerinin bir değişiklik olmaması halinde Murat Kosova olması bekleniyor. Ancak Kosova’nın sunuculuğunu üstlendiği Yüzde Yüz Futbol programı da devam ediyor.

-Kanalın kapanmasının ardından Rıdvan Dilmen'in yorum yaptığı Yüzde Yüz Futbol programı NTV'de devam ediyor. Onun dışındaki programlar sonlandı.

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