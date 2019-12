'Spor izlemek zekaya yararlı'

Şikago Üniversitesi ekibi, bu araştırma çerçevesinde buz hokeyi oyuncularının ve izleyicilerinin beyinlerini gözlemledi.



Ve bu deneklerin sporla ilgili bir konuşmayı dinlerken, normal bir sohbete göre beyinlerinin daha fazla kısmını kullandığını belirledi.



Buna göre oyuncular ve izleyiciler, sporla ilgili bir konuşmayı dinlerken beynin planlama ve kontrol eylemlerini yönlendiren kısımlarını kullanıyor.



Normalde yalnızca spor yaparken kullanılan bu bölümlerin harekete geçmesi, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeye yarıyor.



Üstelik sinir ağlarında meydana gelen değişiklik sayesinde bu bağlantı, yani spor yaparken kullanılan bölümler ile dil yetisi için kullanılan bölümler arasındaki bağlantı kalıcı oluyor.



Uzmanlar bu araştırmanın yetişkin beyinlerin sanıldığından daha esnek olduğunu gösterdiğini ve öğrenme süreci açısından önemli sonuçları olabileceğini söylüyor.



Araştırmanın ayrıntıları ABD'de yayımlanan Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yer aldı.