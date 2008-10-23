Spor için salona gitmeye gerek yok

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Karacabey, gelişen teknolojiyle birlikte hareketsiz yaşamın sağlığı olumsuz etkilediğini söyledi. Karacabey, hareketin yaşam ve sağlık demek olduğunu, bu nedenle insanların egzersizi yaşam boyu spor mantığı içinde bir yaşam felsefesi haline getirmesi gerektiğini belirtti.Günümüzde birçok insanın iş hayatında ve evde gelişen teknolojiyle birlikte hareketsiz bir yaşam sürdürdüğünü, iş yerinde masa başında ya da bilgisayar karşısında oturan insanların evde de zamanını televizyon ya da bilgisayar karşısında geçirdiğini dile getiren Karacabey, şöyle konuştu:“Gelişen teknolojiyle birlikte hareketsiz yaşam hepimizi örümcek ağı gibi sardı. Bu yaşam tarzından kurtulmak için spor salonuna gidip spor yapmaya gerek yok. Artık iş yerinde masa başında otururken de insanların yapacağı belirli egzersiz hareketleri var. Asansörü kullanmayıp merdivenleri yürüyerek çıkabiliriz ya da otobüsten erken inip iş yerimize yürüyebiliriz. Özellikle belli bir yaştan sonra yapılacak en iyi egzersiz yürüyüş. Ancak yürüyüşü belli bir tempoda ve nabzı kontrol altında tutarak yapmalıyız ve daha önce doktor kontrolünden geçmeliyiz.”Karacabey, birçok kişinin doktora gidip çeşitli hastalıkları olduğunu öğrendikten ve doktorun spor yapmasını önermesinden sonra spora başladığını, önemli olanın sağlığın yitirilmeden sporun önemini kavramak olduğunu ifade etti.Sadece Türkiye’de değil dünyada da obezitenin önemli bir sorun haline geldiğini ve obezitenin birçok hastalığın temelini oluşturduğunu ifade eden Karacabey, şunları anlattı:“Önemli olan sağlığımızı yitirmeden sporun önemini kavramak ve sporu hayatımızın bir parçası haline getirmek. Spor da tiryakilik yaratıyor. Bir kere başladığınız ve alıştığınız zaman yapmadan duramıyorsunuz, vücut bunu istiyor. Tabii ki kişilerin beslenme alışkanlığı da çok önemli. Düzenli ve dengeli beslenme ile spor bir arada yürütülmeli. Bu hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz ve sağlıklı nesiller için çok önemli.”