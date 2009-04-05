Spor içecekleri dişlere zarar

ABD’de yapılan bir araştırma fiziksel performansı artırmak için kullanılan spor içeceklerinin, içerdikleri sitrik asit nedeniyle dişlere önemli zarar verebildiğini ortaya koydu.



Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli uzmanların yaptıkları araştırmada, bir diş parçasının, 75 ila 90 dakika spor içeceği dolu bir kap içerisine bırakıldığında önemli ölçüde aşındığı ve üzerinde onlarca minik delikler açıldığı gözlendi. Bu içecekleri içtikten sonra dişleri hemen fırçalamanın sorunu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

