Spor Güvenliği Çalıştayı başladı

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA ) Kulüpler Birliği Vakfı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Güvenliği Çalıştayı, İstanbul\'da Haliç Kongre Merkezi\'nde başladı. Çalıştaya Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi:

\"İnşa edilen salonlar ve statlar sayesinde eskiye oranla daha konforlu maçlar izleniyor. 6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda özellikle seyirci sayısında

artışlar yaşanmaya başlandı. Bundan sonraki hedefimiz bu artışın devamını sağlamak. Stat ve salonların tamamen dolmasını istiyoruz. Şeffaf çalışma anlayışıyla hızlı sonuçlar alınacağından eminim.\" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Sepil ise \"Avrupa\'da örnek gösterilecek statlarımız var. Güvenliğin sağlanması kolay ve planlı olabiliyor. Tabii bugün hala birçok ilimizde bunun yapılmasının daha zor olduğu küçük statlar var. Çalıştayda bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yaşanan olaylardan dolayı bir sürü ceza ödüyoruz. Bu tür olaylar sponsorları da kulüplerden uzaklaştırıyor. Mevcut yasaların çoğu yerindedir ama uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar olabiliyor.\"dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal \"Boş tribünlerde kimse spor yapmak istemez, hiçbir anlamı da olmaz. Bütün bunların bir arada olumlu cereyan etmesi için olmazsa olmaz kavram güvenliktir. Güvenliğin olmadığı alanda olumlu bir şey söylemek mümkün değildir. Spor güvenliği dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur.\" şeklinde konuştu.

Çalıştayın ikinci bölümünde il ve ilçe spor güvenlik kurullarıyla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, stat içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra özel güvenlik konusunda fikir alışverişi yapılacak.

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