Spor giyim devi Nike, işten çıkarmalara hazırlanıyor

Spor giyim devi Nike, mali yılın son çeyreğinde 790 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı, önümüzdeki günlerde işten çıkarmalar yapılabileceğini duyurdu. Nike dijital satışlara ağırlık vereceğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre spor giyim markası Nike kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Şirket, Koronavirüs salgının dijital satışlara ağırlık verirken, mağazalardan personel çıkarmayı planlıyor. Nike’tan yapılan açıklamada, “Kaynaklarımızı değiştiriyoruz. Yüksek potansiyel gördüğümüz alanlara yeniden yatırımlar yapacağız. Bunun sonucunda büyük olasılıkla işten çıkarmalar olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bunu maliyet tasarrufu için değil, yatırımları yönetmek için yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

Nike CEO'su John Donahoe ise, Nike çalışanlara konuyla ilgili bir mail atarak, işten çıkarmaların olabileceğini ancak hangi bölümlerin bundan etkileneceğinin henüz belli olmadığını belirtti.