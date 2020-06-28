Spor giyim devi Nike, işten çıkarmalara hazırlanıyor

Spor giyim devi Nike, mali yılın son çeyreğinde 790 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı, önümüzdeki günlerde işten çıkarmalar yapılabileceğini duyurdu. Nike dijital satışlara ağırlık vereceğini duyurdu.
Reuters'ın haberine göre spor giyim markası Nike kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Şirket, Koronavirüs salgının dijital satışlara ağırlık verirken, mağazalardan personel çıkarmayı planlıyor. Nike’tan yapılan açıklamada, “Kaynaklarımızı değiştiriyoruz. Yüksek potansiyel gördüğümüz alanlara yeniden yatırımlar yapacağız. Bunun sonucunda büyük olasılıkla işten çıkarmalar olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bunu maliyet tasarrufu için değil, yatırımları yönetmek için yapacağız” ifadeleri kullanıldı.
Donahoe, analistlere yaptığı açıklamada ise, “Dijital satışlar şu anda genel satışlarımızın yüzde 30’unu oluşturuyor. Bunu yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz net ve bağlantılı bir dijital pazar yaratmak” dedi.