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Spor Genel Müdürü istifa etti

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, görevinden istifa ettiğini açıkladı

10 Şubat 2015 16:01

Milletvekilliği adaylığı için bürokraside istifalar sürüyor. Spor Genel Müdürü Mehmet Beykan, milletvekilliği adaylığı için istifa etti.

Mehmet Baykan tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 Eylül 2011 günü atandığım Spor Genel Müdürlüğünün, 30 yıla yakın süredir hizmetinde bulunduğum Türk sporunda bugüne kadar en onur duyduğum görev olduğunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim. Yeni kurulmuş, icracı bir bakanlık haline gelmiş Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değişim döneminde Spor Genel Müdürlüğü'nün bir neferi olarak Hakkari'den Edirne'ye tüm il ve ilçe teşkilatlarında, genel müdürlük merkezinde güzel ülkemizin gençliği ve sporu adına görev yapmaktan şeref duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ederim. Spor tarihimizin en yüksek katılımını sağladığımız 2012 Londra Olimpik ve Paralimpik Oyunlarından yine spor tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Akdeniz Oyunları'na, insana ve tesisleşmeye dair yapılan ve de devam edecek olan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Engelliler İl Spor Merkezleri gibi sayısız hizmet ve projeleri Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanım Ahmet Davutoğlu'nun teveccühleri, Sayın Gençlik ve Spor Bakanım Akif Çağatay Kılıç'ın direktifleri doğrultusunda değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirmek şahsım için tarifsiz bir mutluluk olmuştur. Gençlik yıllarımın en aktif ve heyecanlı yılları vatanımızın geleceği için siyaset yaptığımız yıllardı, bugün yine aynı heyecan ile bu topraklara ve insanına hizmet aşkıyla milletvekilliği aday adayı olmak için genel müdürlük görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

Genel müdürlük görevimden dolayı doğal üyesi olduğum Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu doğal yönetim kurulu üyeliklerinde de ayrılmış bulunmaktayım. Amatör spor kulüplerinden başlayarak 30 yıla yakın süre boyunca hizmet ettiğim Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'ndaki görevimden ve de son olarak yönetimine ilk kez 2004 yılında seçilerek girdiğim, beş dönem yönetim ve icra kurullarında görev aldığım Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanvekilliği görevinden de istifa etmiş olduğumu açıklamak isterim. 

Çok az genel müdüre nasip olacak kadar uzunca bir süre içinde tüm birlikte çalıştığım bakanlarımız, müsteşarlarımız, SGM ailem ile beraberce tüm yaşanmışlıklarımız benim için zorlukları ve başarıları ile hiç unutulmayacak yıllar olarak kalacaktır."

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