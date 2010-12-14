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Spor

SPOR EMEKÇİLERİ SENDİKASI KURULDU İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2010 13:51

-SPOR EMEKÇİLERİ SENDİKASI KURULDU   İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası (Spor Emek-Sen) kuruldu. Sporun her dal ve kademesinde görev alan amatör, profesyonel spor emekçilerini bünyesinde barındıracak Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikasının, 13 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Valiliğine verilen dilekçeyle kurulduğu açıklandı. Kurucu başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Metin Kurt'un yaptığı Spor Emek-Sen'in, spordaki örgütlenmenin canlandırılmasını, sporcuların alınıp-satılan, kiralanan bir mal olmaktan çıkartılmasının amaçladığı bildirildi. Bu arada, sendikanın kuruluşu ve yapacağı çalışmaların paylaşılacağı basın toplantısının yarın saat 13.00'de Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi. 

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