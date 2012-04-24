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Ekonomi

Spor ekonomisine yön veren isimler İstanbul’a geliyor

İstanbul’da 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan “Business of Sports Summit” spor ekonomisine yön veren isimleri bir araya getirecek

24 Nisan 2012 08:47

İstanbul’da 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan “Business of Sports Summit” spor ekonomisine yön veren isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor

Milliyet'in haberine göre, International Herald Tribune gazetesini desteklediği toplantıya yerli, yabancı 100‘ün üzerinde spor otoritesinin katılması bekleniyor. Spor ekonomisiyle ilgili önemli bir not, PwC’nin yeni yayınlanan araştırmasına göre küresel spor pazarı 2015 yılında 143 milyar dolara ulaşacak.


Londra’da uzun yıllardan bu yana finans işiyle uğraşan İlhan Nebioğlu, zirvenin İstanbul’da yapılması adına çalıştıklarını ve uluslararası otoriteleri spor yatırımcılığı tarafında buluşturmayı planladıklarını bildirdi.


Singapur’da yapılması planlanan konferansı İstanbul’a getirmek için büyük uğraş verdiklerini ve bunu başardıklarını ifade eden Nebioğlu, konferansa katılacak isimler arasında Chelsea Futbol Klübü Başkanı Bruce Buck, Güney Kore’nin 2018 Kış Olimpiyatları Başkanı Jin-Sun Kim, FİFA tarafından futbol sektöründeki yolsuzlukları araştırmak için atanan İnterpol Genel Sekreteri Ron Noble’nin olduğunu bildirdi.

 

Yabancı ilgisi yok

 

“Zirve kanımca İstanbul için iyi bir spor dopingi” diyen Nebioğlu, “Bu zirvenin amacı, spor dünyasında ne gibi yenilikler, fırsatlar yer almakta, yeni teknoloji sporda şiddet yasası, holiganizm, şike konularında ne gibi önlemler var konularına değinmek. Ayrıca Türkiye’yi Olimpiyat “Bankacılık ve finans açısından Türk sporunun yeri nerede?” sorusuna Nebioğlu şu yanıtı veriyor: “Maalesef spor kulüpleri genelde zararda. Borç içindeler, yüksek faiz de ayrı sorun. Bankacı gözüyle bakarsanız, yatırım için, şu anda bir yabancı ilgisi yok. Bu konuda yeni yatırım için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ciddi sorumluluk düşüyor.”

 

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