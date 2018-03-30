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Eğitim

Spor dünyasının ünlü isimleri eğitim programında üniversitelilerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- NİŞANTAŞI Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından başlatılacak Spor İletişimi Sertifika Programı, Şansal Büyüka, Melih Gümüşbıçak, Banu Yelkovan, Serkan Korkmaz, Merve Toy gibi spor dünyasının önemli isimlerini üniversitelilerle bu

30 Mart 2018 15:45

İSTANBUL, (DHA)- NİŞANTAŞI Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından başlatılacak Spor İletişimi Sertifika Programı, Şansal Büyüka, Melih Gümüşbıçak, Banu Yelkovan, Serkan Korkmaz, Merve Toy gibi spor dünyasının önemli isimlerini üniversitelilerle buluşturacak.

Orkun Yazgan ve Taylan Dündar yönetimindeki program 9 Nisan Pazartesi günü başlayıp 15 Haziran\'a kadar devam edecek. Spor medyasının söz sahibi isimleri, spor yazarları, ekran yüzleri, medya yöneticileri, muhabirleri, habercileri ve sporun profesyonelleri, spor iletişimi ve yönetimini kariyer olarak seçmek isteyen kişilerle bir araya gelecek. Nişantaşı Üniversitesi Maslak NeoTech Kampüsünde verilecek eğitimler hafta içi iki gün yapılacak.

(FOTOĞRAF)

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