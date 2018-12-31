Spor camiasından yeni yıl mesajları

Türk spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Demirören'in mesajı şöyle:

"Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni hedef ve yeni umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz.

"Futbol ailemizin sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, rakibe saygıyı ve Fair Play ruhunu her şeyin üstünde tutması, yeni yıldaki en büyük dileğimiz.

"Ülke olarak İstanbul'da UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımız 2019 yılında, Türk futbolunun değerinin ödün vermeden korunması ve tüm alanlarda başarı sağlanması temel gayemiz olacak.

"Bu düşüncelerle, 2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu yeni yıl nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "2018, gerek milli takımlar seviyesinde, gerekse kulüpler bazında sportif açıdan önemli başarıları kutladığımız bir yıl oldu. 2019 yılında da tüm kulüplerimize Avrupa'da verdikleri mücadelelerde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Türkoğlu, yeni yıl ile ilgili olarak federasyonun resmi internet sitesinden bir kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbol severler, Türk basketbolu adına başarılı bir yılı geride bırakırken, 2019'u da heyecanla karşılıyoruz. 2018, gerek milli takımlar seviyesinde, gerekse kulüpler bazında sportif açıdan önemli başarıları kutladığımız bir yıl oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2018'de oynadığı sekiz maçtan beş kritik galibiyet çıkardı ve elemelerin bitmesine iki maç kala finallere gitmeyi garantileyerek hepimizi gururlandırdı. Sadece aldığımız sonuçlar değil, bir jenerasyon değişikliği sürecinden geçen takımımızda genç oyuncularımızın gösterdikleri performans da önümüzdeki dönem için bizleri umutlandırdı. Bu vesileyle A Milli Erkek Takımımızın geride bıraktığı başarılı yılda emeği geçen herkesi kutluyor, 31 Ağustos – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda millilerimize başarılar diliyorum.

"A Milli Kadın Takımımız geçtiğimiz yaz Tenerife'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda hedeflediğimiz dereceye ulaşamasa da EuroBasket 2019 elemelerinde grubunu birinci bitirmeyi başardı ve finallere vize aldı. Bugüne kadar büyük şampiyonalarda elde ettiği derecelerle Türk basketbolunun yüz akı olan Potanın Perileri'nin sadece tek mağlubiyetle tamamladığı elemelerdeki bu üstün performansını 2019'da da sürdüreceğine ve 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan ile Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EuroBasket 2019'da hepimizi gururlandıracak bir derece elde edeceğine olan inancımız tam.

"2018, kulüplerimiz açısından da başarılı bir yıl oldu. Otoriteler tarafından Avrupa'nın en iyi ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, Euroleague'de art arda dördüncü Final Four ve üçüncü final tecrübesini yaşayarak bizleri gururlandırdı. Darüşşafaka ise EuroCup'ı kazanarak hepimize büyük bir sevinç yaşattı. Galatasaray da Kadınlar EuroCup'ı kaldırarak gurur kaynağımız oldu. 2019 yılında da tüm kulüplerimize Avrupa'da verdikleri mücadelelerde başarılar diliyorum."

Türk basketbolunun marka değerinin ne denli yükseldiğinin yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla kanıtlandığını belirten Türkoğlu, açıklamasını şu şekilde noktaladı:

"Göreve geldiğimizden bu yana en önemli misyonumuz olan basketbolu Türkiye'nin her köşesine yayma ve çocuklarımızı mümkün olduğunca erken yaşta bu güzel sporla tanıştırarak geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirme yolunda, 2018'de de var gücümüzle çalıştık. Uzun yıllardır devam eden 12 Dev Adam Basketbol Okulları projemizin yanı sıra, göreve geldiğimizden beri hayalini kurduğumuz Haydi Sahaya projemizin startını verdik. Türk basketbolunun marka değerinin ne kadar yükseldiği, 2018 yılında imza attığımız naklen yayın ve sponsorluk anlaşmalarıyla kanıtlandı. Kulüplerimizin gelirlerini artırmak amacıyla, Tivibu ile daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yayın anlaşmasına imza attık. Ayrıca gerek lig ve organizasyonlar, gerekse milli takımlar seviyesinde birçok yeni sponsorluk anlaşması imzaladık ve sponsor gelirlerimizi yüzde 50 oranında artırdık. Bu süreçte bizimle iş birliği yapan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Türk basketbolunu daha da iyi yerlere getirmemize katkı verecek bu değerli iş birliklerinin 2019'da da artarak sürmesini temenni ediyorum.

"Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbol severler, yeni yılın tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim."

TVF Başkanı Mehmet Üstündağ'dan yeni yıl mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun resmi sitesi üzerinden yeni yıl mesajı yayımladı.

Üstündağ'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da Türk sporuna gerek milli takımlar, gerekse kulüpler bazında büyük başarılar kazandırmak ve sporun birleştirici rolünü ön plana çıkartarak voleybolu ülkemizin her yerinde oynatmak ve izletmek hedeflerimiz arasındadır.

"Sporda dostluğu, rekabeti ve birlikteliği en güzel şekilde yaşamak, yaşatmak ve yansıtmak için Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz.

"Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni yıl nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada "Tüm branşlarımızdaki sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik heyetlerine, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Orman'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Beşiktaş Ailesi, üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla, yeni hedeflerle, yeni heyecanlarla yeni bir yılı karşılıyoruz. Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, umut demektir. 115 yaşını geride bırakan Beşiktaşımız için 2019 yılının, hem gururu hem umudu hem de mutluluğu temsil edecek bir yıl olmasını diliyorum. 2019'da daha güçlü, daha umutlu olarak kulübümüze hizmet etmenin gururuyla, yine gece gündüz çalışacağımızdan ve tek aşkımız Beşiktaşımızı hak ettiği noktaya taşımak için önemli adımlar atacağımızdan şüpheniz olmasın. Beşiktaş kültürünün temelinde dürüstlük, emek ve haklı onurumuz vardır. Beşiktaşımız, her zaman bir ışık olarak parlamaya devam edecektir. Futbol takımımızın bu sezonun ilk yarısında aldığı bazı sonuçlardan elbette sizler gibi ben de memnum değilim. Devre arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırırken, Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyacağına inandığımız bazı isimleri kadromuza katacağız. İnanıyorum ki, ligin ikinci yarısında oynanan futboldan daha çok keyif alacağız.

"Tüm branşlarımızdaki sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik heyetlerine, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Galatasaraylılar,

"Zorlukları ve güzellikleri bir arada yaşadığımız bir yılı geride bırakıyor, yeni umutlarla, inancımızla, yeni bir yıla başlıyoruz. Geride bıraktığımız yıl, pek çok engelle de karşılaştık. Buna karşın, yaşanan sportif ve mali başarıları, idari olarak da taçlandırmak için, yönetmelikleri hayata geçirdik ve gerekli kadroları oluşturduk.

"24 Ocak 2018'de, görevi devraldığımızda, futbol ve basketbolda transfer yasağı ile karşılaştık. Sadece 6 gün içinde futbolun transfer yasağını çözdük. Yaklaşık 11 aylık görev süremizde, 1 milyar 753 milyon Lira ödeme yaptık. Buna rağmen, devraldığımız borcu, kur farkı ve faize rağmen 2,9 Milyar'dan 2,7 milyar Lira'ya indirdik. Mali hedefimiz bellidir: kişi ya da kurumlara bağlı olmadan sürdürülebilir mali yapı oluşturmak!

"Herkesin men cezası alacağımızı beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA, tarihinde ilk defa bir takımla 2'nci defa yapılandırma anlaşması yaptı. Bundan rahatsız olan bazı unsurlara karşı, UEFA ve CAS yolundaki hukuki mücadelemiz 5 aydır sürüyor. Taraftar ve Camia desteği ile bu zorlu süreci aşacağız.

"Unutmayınız, 2018 yılının şampiyonu Galatasaray'dır! 2019 yılında 22'nci şampiyonluktan başka hedefimiz yoktur. Yalnız futbolda değil, tüm branşlarda, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir yıl olacak. Yeni yılda, Camiamızın tüm paydaşlarının birlik ve kenetlenme içinde olmasını diliyorum. 2019'un Camiamıza, Türk Sporuna, ulusumuza ve ülkemize; barış, kardeşlik ve huzur içinde, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında 2019 yılının ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dileyerek, yeni yılın Trabzonspor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olmasını temenni etti.

Karamsarlığa kapılmadan yol alacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan yol alacağız. Bizler Trabzonsporumuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, bordo-mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

Yeni yılın da ekonomik olarak darboğazın pençesinde geçeceğini ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Yönetim olarak geride bıraktığımız sene olduğu gibi bu sene de ekonomik darboğazın pençesinde geçecek. Taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurmalarını önemle rica ediyorum. Trabzonsporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bizler bunları yaparken büyük camiamızın bizimle birlikte yan yana durması, bugüne kadar yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Biz biriz, biz Trabzonsporuz. Yeni yılda da temel hedeflerimiz olan açıklık ve şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, yeni sponsorluklar yaratarak kulübümüz için var gücümüzle çalışıyor olacağız. Şahsım ve yönetim kurulum adına, Bordo-Mavi formayı terleten tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarlarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin."

Kayserisporlu futbolculardan yeni yıl mesajı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular yeni yıl mesajı yayınladılar.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yabancı futbolculardan Sapunaru, Varela ve Lopes, “Mutlu yıllar Türkiye” derken, Kana Bıyık ile Chery ise “Mutlu Yıllar Kayserispor” diye seslendiler.

Yerli futbolcular Mert, Hasan Hüseyin, Vedat, Bilal, Hakan ve Doğan da "2019 yılının büyük Kayserispor ailesi ve camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştular.