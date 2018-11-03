T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor camiasından vefat eden Fenerbahçe taraftarı için başsağlığı mesajı

"Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma devam ederken Fenerbahçeli taraftar Koray Şener kalp krizi geçirerek vefat etti

03 Kasım 2018 02:28

\"Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz\"

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Galatasaray\'ın Fenerbahçe\'yi konuk ettiği karşılaşma devam ederken Fenerbahçeli taraftar Koray Şener kalp krizi geçirerek vefat etti. Vefat haberinin duyulması üzerine spor camiasından başsağlığı mesajları yayımladı.
Paylaşılan mesajlar şöyle:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Spor Toto Süper Lig\'de bugün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan bir Fenerbahçe taraftarının vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesi ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.
GALATASARAY
Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz.
BEŞİKTAŞ
Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stadyumda yerini alan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah\'tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.
MKE ANKARAGÜCÜ
Galatasaray - Fenerbahçe maçında deplasman tribününde bulunan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper Lig Galatasaray FenerbahçeFenerbahçeliKorayVefatPaylaşılanFUTBOL FEDERASYONU Spor Toto Süper LigGalatasarayFenerbahçeFenerbahçeMerhuma AllahGALATASARAY MaçCamiaBEŞİKTAŞ GalatasarayMEDİPOL BAŞAKŞEHİR
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24