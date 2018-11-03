Spor camiasından vefat eden Fenerbahçe taraftarı için başsağlığı mesajı

\"Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz\"

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Galatasaray\'ın Fenerbahçe\'yi konuk ettiği karşılaşma devam ederken Fenerbahçeli taraftar Koray Şener kalp krizi geçirerek vefat etti. Vefat haberinin duyulması üzerine spor camiasından başsağlığı mesajları yayımladı.

Paylaşılan mesajlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Spor Toto Süper Lig\'de bugün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan bir Fenerbahçe taraftarının vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesi ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.

GALATASARAY

Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz.

BEŞİKTAŞ

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stadyumda yerini alan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah\'tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ

Galatasaray - Fenerbahçe maçında deplasman tribününde bulunan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.