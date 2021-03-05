Spor camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için spor camiası başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü mesajında, "Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Türkiye Bayrağı Milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yayımlanan mesajda, “Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” denildi.

Beşiktaş JK yayımladığı mesajda, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ordumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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